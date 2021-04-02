В Киеве мужчина набросился на полицейскую в метро: у женщины сотрясение мозга

Инцидент произошел вечером 30 марта на станции метро "Шулявская"

Инцидент произошел вечером 30 марта на станции метро "Шулявская"

Фото из открытых источников

41-летний житель столицы хотел попасть в метро, перепрыгнув через турникет. Полицейская попробовала помешать ему спуститься, но была травмирована.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 30 марта на станции метро "Шулявская". Один из пассажиров перепрыгнул через турникет и попытался спуститься вниз по эскалатору.

Отмечается, что дежурившая на станции полицейская установила нарушителя и попросила его покинуть помещение станции метро. Однако мужчина начал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в ее сторону, после чего нанес ей удар рукой в ​​лицо.

Женщина потеряла равновесие, однако попыталась успокоить нарушителя и вывести его со станции. Мужчина, находясь уже на эскалаторе, нанес ей еще несколько ударов кулаком в лицо и скрылся с места совершения преступления. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции на станции метро "Крещатик".

В результате инцидента полицейская получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб тканей лица и сотрясение головного мозга. Нарушителю сообщено о подозрении по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, на Киевщине в заказе двойного убийства подозревают депутата поселкового совета.