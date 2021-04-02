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02 апреля 2021, 15:59 172

В Николаеве могут остановить общественный транспорт: власти города назвали условия

02 апреля 2021, 15:59 172
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Также могут приостановить работу детсадов
Фото из открытых источников
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Региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала Николаеву ужесточить карантин с 3 апреля ограничить работу транспорта.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил председатель Николаевской обладминистрации Виталий Ким.

Отмечается, что комиссия рекомендовала Николаеву разрешить работу общественного транспорта только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.

"Если мы не отработаем ситуацию, не уменьшим показатели ближайшее время, транспорт будем останавливать вообще — со следующих выходных", — заявил Ким.

Также рекомендуется запретить работу ярмарок и торговых уличных площадок, в частности торговле с машин и прицепов.

Кроме того, рекомендуют приостановить работу детсадов.

Напомним, в Николаеве городская власть решила ужесточить карантин.

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