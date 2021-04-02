В Николаеве могут остановить общественный транспорт: власти города назвали условия
Региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала Николаеву ужесточить карантин с 3 апреля ограничить работу транспорта.
Как пишет RegioNews, об этом сообщил председатель Николаевской обладминистрации Виталий Ким.
Отмечается, что комиссия рекомендовала Николаеву разрешить работу общественного транспорта только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.
"Если мы не отработаем ситуацию, не уменьшим показатели ближайшее время, транспорт будем останавливать вообще — со следующих выходных", — заявил Ким.
Также рекомендуется запретить работу ярмарок и торговых уличных площадок, в частности торговле с машин и прицепов.
Кроме того, рекомендуют приостановить работу детсадов.
Напомним, в Николаеве городская власть решила ужесточить карантин.