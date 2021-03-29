Терехов врет, что контролирует ситуацию с COVID-19. Локдаун неизбежен, - депутат

У Терехова искажают статистику с COVID-19, чтобы не вводить жесткий карантин

У Терехова искажают статистику с COVID-19, чтобы не вводить жесткий карантин

В своих публичных выступлениях и.о. мэра Харькова Игорь Терехов "нагло врет о том, что COVID абсолютно управляемый, а загрузка больниц 75%".

Об этом заявила в своем Facebook депутат Харьковского городского совета от фракции "Слуги Народа" Алина Мустафаева, передает RegioNews.

По ее словам, больных людей везут в больницы других городов за 50 км от Харькова и это будет продолжаться до тех пор, "пока областные стационары не заполнятся на 100% и везти людей будет некуда... а Игорь Александрович этих проблем не видит".

Алина Мустафаева уверена, что локдаун неизбежен, а "они (городские власти, - ред.) держат статистику на том уровне, который им нужен, чтобы не ввели жесткий карантин".

Мустафаева призывает коллег подписать депутатское обращение на имя Терехова о необходимости поддержки бизнеса в сложившихся условиях, поскольку на ее обращения городские власти не реагируют, мотивируя нехваткой денег в городском бюджете.

В то же время, городская власть, по словам Мустафаевой, собирается на полмиллиона гривен закупить и установить в харьковских дворах турники.

Вещь, наверное, нужная. Чистить ковры нужно, но вы меня извините… Вот у нас есть все, все замечательно и прекрасно… у нас еще одного фонтана не хватает и ковры негде почистить. А так у нас все зашибись просто. А вот по любому другому вопросу у нас денег нет, бюджета не хватает. И при чем Терехов сам ездит по этим дворам, подъездам, видит какая задница происходит и все равно мы тратим деньги не понятно на что", - говорит Мустафаева.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове потратили несколько миллионов на мобильные бригады, а Терехов их распустил.

14 марта Терехова раскритиковали за агитацию в Харькове во время обострения COVID-19. Секретарь городского совета в разгар пандемии участвовал в массовых празднованиях.

Кроме того, сообщалось, что из-за гуляний, устроенных Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

После этого в горсовете Харькова обратились в прокуратуру из-за гуляний на Масленицу, устроенных Тереховым.