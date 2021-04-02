В больницах Одессы критическая ситуация со свободными COVID-кроватями

В городе осталось 26 свободных коек для больных коронавирусом

В городе осталось 26 свободных коек для больных коронавирусом

Рixabay

В медицинских учреждениях Одессы осталось 26 свободных коек для больных коронавирусом. При этом взрослыми пациентами с COVID-19 заняты 639 коек, детьми - 28.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, пишет RegioNews.

В мэрии отмечают, что по данным на 2 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 303 пациента с COVID-19, из них 76 человек - в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 227 пациентов, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП. За минувшие сутки в инфекционную больницу доставили 35 человек с подозрением на COVID-19.

80 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 73 человека - в ГКБ №10, 115 человек - в городской больнице №5, 68 пациентов - в городской больнице №8, 28 детей - в детской городской больнице №3.

По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава, на 2 апреля в Одесской области зарегистрировано 110 479 случаев COVID-19. Из них 51 498 человек - жители Одессы.

Ранее сообщалось, что в Одессе планируют ввести строгий карантин по примеру Киева.