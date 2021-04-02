08:41  02 апреля
В Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19
11:26  02 апреля
В КИУ рассказали, кто из народных депутатов пропустил все голосования Рады в марте
08:11  02 апреля
Обострение на Донбассе: боевики совершили 13 провокаций, двое военных получили ранения
UA | RU
UA | RU
02 апреля 2021, 15:50 8

В больницах Одессы критическая ситуация со свободными COVID-кроватями

02 апреля 2021, 15:50 8
Читайте також українською мовою
В городе осталось 26 свободных коек для больных коронавирусом
В городе осталось 26 свободных коек для больных коронавирусом
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В медицинских учреждениях Одессы осталось 26 свободных коек для больных коронавирусом. При этом взрослыми пациентами с COVID-19 заняты 639 коек, детьми - 28.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, пишет RegioNews.

В мэрии отмечают, что по данным на 2 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 303 пациента с COVID-19, из них 76 человек - в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 227 пациентов, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП. За минувшие сутки в инфекционную больницу доставили 35 человек с подозрением на COVID-19.

80 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 73 человека - в ГКБ №10, 115 человек - в городской больнице №5, 68 пациентов - в городской больнице №8, 28 детей - в детской городской больнице №3.

По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава, на 2 апреля в Одесской области зарегистрировано 110 479 случаев COVID-19. Из них 51 498 человек - жители Одессы.

Ранее сообщалось, что в Одессе планируют ввести строгий карантин по примеру Киева.

коронавирус Одесса карантин Одесская область больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram