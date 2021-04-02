У Терехова игнорируют критическую ситуацию с COVID-19

НСЗУ выявила отличия между заявленным количеством мест с кислородом для больных коронавирусом и реальной картиной

НСЗУ выявила отличия между заявленным количеством мест с кислородом для больных коронавирусом и реальной картиной

В Харькове установлен антирекорд заболеваемости COVID-19 – 877 случаев за минувшие сутки. Это в 2,5 раза больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано 343 случая.

Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает RegioNews.

Несмотря на столь неутешительную статистику, харьковская городская власть не видит причин для введения в областном центре "красной зоны".

Так, вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан в эфире "Суспільне.Харків" сообщила , что в городских медицинских учреждениях для госпитализации больных на COVID-19 отведены 840 коек, а на вечер 1 апреля были заняты 737, что составляет 87,7% от всего количества коек. По ее словам, кислородные баллоны для больниц приходится заказывать трижды в день.

Для того, чтобы установить реальное количество мест с кислородом в больницах, Национальная служба здоровья Украины приехала в регион с проверкой.

Вчера, 1 апреля, в Харькове представители Национальной службы здоровья Украины завершили проверки больниц. Директор Северного департамента НСЗУ Виктория Милютина сообщила , что инспекция выявила отличия между заявленным количеством мест с кислородом для больных коронавирусом и реальной картиной. По словам Милютиной, отчет о результатах проверки будет обнародован в ближайшее время.

Также следует отметить, что несмотря на высокую инцидентность, городские власти не планируют закрывать детские сады и начальные школы.

Как сообщила директор городского Департамента образования Ольга Деменко, обучение в учреждениях общего среднего образования города с понедельника, 5 апреля, будет проводиться по смешанной форме: "Ученики 1-4 классов будут учиться стационарно с жестким соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Что касается средней и старшей школы, то, учитывая эпидемиологическую ситуацию, вынуждены переводить их на дистанционное обучение".

По ее словам, в случае, если эпидемиологическая ситуация ухудшится и Харьков таки попадет в "красную зону", ученики младшей школы все равно продолжат стационарное обучение, а детские сады будут работать в штатном режиме.

По состоянию на 2 апреля на Харьковщине с начала пандемии выявлено 105 918 заболевших, смертельных случаев – 2004 человека, активно болеющих – 18 101.

Ранее мы писали, что депутаты горсовета говорят о том, что Терехов врет по поводу контроля над ситуацией с COVID-19 .

Также напомним, что в Харькове потратили несколько миллионов на мобильные бригады, а Терехов их распустил .