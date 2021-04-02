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02 апреля 2021, 10:41 163

В Киеве заняты 84% COVID-кроватей, ситуация сложная в трех регионах

02 апреля 2021, 10:41 163
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В западных областях ситуация стабилизировалась
В западных областях ситуация стабилизировалась
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 2 апреля в Киеве занято почти 84% коек с кислородом, это самый высокий показатель в Украине.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, в областях, которые находятся в "красной" зоне эпидемической безопасности, остается напряженной ситуация с распространением вируса.

Во Львовской области заняты 81% коек с кислородом, в Житомирской - почти 71%, в Николаевской области - 71,5%.

В западных регионах, которые первыми попали в "красную" зону, ситуация стабилизировалась - это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области.

Уменьшилось количество госпитализированных людей, как следствие освобождаются кровати. Сейчас показатели заполняемости коек с кислородом менее 50%, ситуация с каждым днем ​​улучшается", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19, больше всего новых заражений во Львовской и Одесской областях.

коронавирус Киев Минздрав заболевание Максим Степанов

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