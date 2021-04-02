В Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19
В Украине за 1 апреля COVID-19 диагностировали у 19 893 человек, зафиксировано 433 летальных случая, госпитализировали 5040 человек, 10 287 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
19893 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 02 апреля. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника", - сообщил министр.
Было осуществлено тестирований за сутки - 128727 (методом ПЦР - 58944, методом ИФА - 22564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47219).
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях, в Киеве (1164).
За все время пандемии в Украини:
- заболело - 1 711 630 человек;
- выздоровели - 1 333 370 человек;
- летальных исходов - 33 679;
- проведения ПЦР-тестов - 8 238 849.
Напомним, за 31 марта COVID-19 диагностировали у 17 569 человек, зафиксирован 421 летальный случай