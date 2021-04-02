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02 апреля 2021, 10:04 9

В Украине сделали еще 19 тысяч прививок против COVID-19

02 апреля 2021, 10:04 9
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Больше всего - в Киеве (1710)
Больше всего - в Киеве (1710)
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки первую прививку против коронавируса сделали 19 097 человек, всего вакцинированных с начала кампании - 267 833.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

19 097 человек привиты против COVID-19 в сутки 1 апреля 2021 в Украине. 267 833 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получил 1 дозу - 267 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - сообщил министр.

Больше всего за 1 апреля прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 710), Черкасской (1 440), Днепропетровской (1 340), Львовской (1 160) и Харьковской (1 030) областях, меньше всего - в Херсонской (40), Черниговской (260) и Черновицкой (400) областях.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 393 078 человек.

Напомним, в Украине за 1 апреля COVID-19 диагностировали у 19 893 человек, зафиксировано 433 летальных случаев.

коронавирус украинцы болезнь Минздрав вакцинация

 
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