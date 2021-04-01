Одесская областная прокуратура "потеряла" 40 кг кокаина, - СМИ
СМИ сопоставили сообщения прокуратуры и заметили, что цифры не сходятся: в прошлом году у контрабандистов изъяли 120 кг кокаина, а сегодня передали в суд обвинительный акт на 80 кг.
Об этом сообщает Telegram-канал Украина. Новости, передаёт RegioNews.
Между изъятым наркотиком и цифрой, которая фигурирует в обвинительном акте, разница в 40 кг.
Так, в октябре прокуратура сообщала, что изъято около 120 кг кокаина на сумму около $40 млн.
Наркотик прибыл из Республики Перу в контейнере внутри конструкций станка, он расфасован в 114 брикетов, – говорилось в сообщении.
Однако 1 апреля в ведомстве указали, что направили в суд обвинительный акт по контрабанде лишь 80 кг кокаина стоимостью $30 млн.
В пресс-службе прокуратуры объяснили изданию "Обозреватель", что 80 кг – это вес чистого кокаина "после проведенной экспертизы".
То есть, по их словам, изначальные 120 кг якобы были с примесями.
Как сообщалось ранее, в январе рекордная партия героина на 2,3 млрд гривен обнаружена в Львове. Контрабандисты, которые ввезли его из Пакистана, задержаны.