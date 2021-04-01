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01 апреля 2021, 18:42 29

Одесская областная прокуратура "потеряла" 40 кг кокаина, - СМИ

01 апреля 2021, 18:42 29
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В обвинительном акте фигурирует не то количество наркотика, которое изъяли
В обвинительном акте фигурирует не то количество наркотика, которое изъяли
Фото Одесской областной прокуратуры
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СМИ сопоставили сообщения прокуратуры и заметили, что цифры не сходятся: в прошлом году у контрабандистов изъяли 120 кг кокаина, а сегодня передали в суд обвинительный акт на 80 кг.

Об этом сообщает Telegram-канал Украина. Новости, передаёт RegioNews.

Между изъятым наркотиком и цифрой, которая фигурирует в обвинительном акте, разница в 40 кг.

Так, в октябре прокуратура сообщала, что изъято около 120 кг кокаина на сумму около $40 млн.

Наркотик прибыл из Республики Перу в контейнере внутри конструкций станка, он расфасован в 114 брикетов, – говорилось в сообщении.

Однако 1 апреля в ведомстве указали, что направили в суд обвинительный акт по контрабанде лишь 80 кг кокаина стоимостью $30 млн.

В пресс-службе прокуратуры объяснили изданию "Обозреватель", что 80 кг – это вес чистого кокаина "после проведенной экспертизы".

То есть, по их словам, изначальные 120 кг якобы были с примесями.

Как сообщалось ранее, в январе рекордная партия героина на 2,3 млрд гривен обнаружена в Львове. Контрабандисты, которые ввезли его из Пакистана, задержаны.

суд Одесса наркотики прокуратура контрабанда изъятие обвинительный акт

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