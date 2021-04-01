Гордон считает, что наибольшие шансы стать мэром Харькова у Добкина
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что наибольшие шансы стать новым городским головой Харькова сейчас у Михаила Добкина.
Как передает RegioNews, об этом Гордон заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина-24".
Пока я вижу наибольшие шансы у Михаила Добкина. На сегодняшний день", – сказал Гордон.
Он отметил, что временный мэр Харькова Игорь Терехов неумело копирует Кернеса.
Мои друзья в Харькове говорят, что Терехов делает очень неумелые шаги. Он пытается стать вторым Кернесом – билборды развешивает, раздает указания и стучит кулаком по столу, даже пытается копировать интонацию… Но вторым Кернесом быть нельзя", – отметил Гордон.
Напомним, 28 марта, когда должны были состояться внеочередные выборы городского головы Харькова, Украинской социологической платформой был проведен социологический опрос на тему "Электоральные предпочтения жителей Харькова". Согласно полученным результатам, выборы в Харькове прошли бы в два тура, и в первом и втором наибольшую поддержку получил бы Михаил Добкин.