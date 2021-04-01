Гордон считает, что наибольшие шансы стать мэром Харькова у Добкина

По его мнению, в Харькове будет интересное противостояние

По его мнению, в Харькове будет интересное противостояние

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что наибольшие шансы стать новым городским головой Харькова сейчас у Михаила Добкина.

Как передает RegioNews, об этом Гордон заявил в эфире программы " Время Голованова " на телеканале "Украина-24".

Пока я вижу наибольшие шансы у Михаила Добкина. На сегодняшний день", – сказал Гордон.

Он отметил, что временный мэр Харькова Игорь Терехов неумело копирует Кернеса.

Мои друзья в Харькове говорят, что Терехов делает очень неумелые шаги. Он пытается стать вторым Кернесом – билборды развешивает, раздает указания и стучит кулаком по столу, даже пытается копировать интонацию… Но вторым Кернесом быть нельзя", – отметил Гордон.