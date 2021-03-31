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31 марта 2021, 17:59 13

Довыборы на 87 округе: ОИК возобновила работу и сразу же взяла "тайм-аут"

31 марта 2021, 17:59 13
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Новоназначенный председатель комиссии и 18 членов приняли присягу
Фото: Суспільне
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Окружная избирательная комиссия округа №87 на Прикарпатье возобновила работу после того, как ЦИК во второй раз изменила ее состав.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Новоизбранный председатель ОИК Андрей Лозинский от партии "Голос" после присяги объявил паузу, чтобы провести инвентаризацию протоколов.

Комиссия должна ознакомиться с протоколами и постановлениями, а также местом, где находится документация от участков.

Мы хотим сверить количество избирательных участков, которые были приняты ОИК, количество участков, которые были отправленные на уточнение и те, которые были отправленны на пересчет голосов. Таким образом мы определим количество избирательных участков, которые необходимо еще принять. Мы готовы работать постоянно", - сказал Андрей Лозинский.

Он отметил, что есть разногласия по количеству избирательных участков, которые были приняты окружной избирательной комиссией, и количеством, которые есть на сайте ЦИК. Это стало причиной уточнения

Лозинский говорит, что не может сказать, что эта ситуация является вмешательством в избирательный процесс. Сейчас комиссия прорабатывает около 80 протоколов, которые ранее приняла. Данные с 14 участков ждут уточнения.

Под помещением ОИК собрались сторонники кандидатов Александра Шевченко и Василия Вирастюка, между ними стоит кордон полиции.

Напомним, ЦИК снова сменила председателя избирательной комиссии на округе №87 - уже второй раз за два дня.

выборы заседание ЦИК комиссия Ивано-Франковская область ОИК

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