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22 октября 2020, 14:04 5

Владимира Балуха выписали из больницы скорой помощи

22 октября 2020, 14:04 5
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Его ждут месяцы реабилитации и восстановления после избиения
Его ждут месяцы реабилитации и восстановления после избиения
Фото: Facebook
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Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, которого нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке, выписали из больницы скорой помощи.

Об этом в Facebook сообщила общественная активистка Наталья Лютикова, передает RegioNews.

Балух был госпитализирован 8 сентября в тяжелом состоянии.

Владимира выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности. Новый день Володя начнет с реабилитации и подготовки к восстановлению", - написала волонтер.

Лютикова добавила, что в ближайшие несколько месяцев Балуха ждет много упражнений, а также профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны.

Напомним, Владимира Балуха нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица. В течение 12 дней его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

19 октября стало известно, что Балух начал ходить, а его состояние улучшилось.

Киев врачи больницы Избиение Владимир Балух
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