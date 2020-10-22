Владимира Балуха выписали из больницы скорой помощи

Его ждут месяцы реабилитации и восстановления после избиения

Его ждут месяцы реабилитации и восстановления после избиения

Фото: Facebook

Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, которого нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке, выписали из больницы скорой помощи.

Об этом в Facebook сообщила общественная активистка Наталья Лютикова, передает RegioNews.

Балух был госпитализирован 8 сентября в тяжелом состоянии.

Владимира выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности. Новый день Володя начнет с реабилитации и подготовки к восстановлению", - написала волонтер.

Лютикова добавила, что в ближайшие несколько месяцев Балуха ждет много упражнений, а также профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны.

Напомним, Владимира Балуха нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица. В течение 12 дней его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

19 октября стало известно, что Балух начал ходить, а его состояние улучшилось.