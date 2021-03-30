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30 марта 2021, 15:59 7

Рада хочет ввести мораторий на приватизацию: какие госпредприятия окажутся в перечне

30 марта 2021, 15:59 7
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Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу
Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу
Фото из открытых источников
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Верховная Рада хочет определить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу.

"За" проголосовали 289 нардепов, об этом сообщает RegioNews.

Итак, под запретом приватизации будут:

  • акционерные общества, где доля государства не может быть менее 50 процентов + 1 акция - 9 объектов;
  • хозяйственные общества и объединения, где доля государства 100 процентов, государственных коммерческих и казенных предприятий - 74 объектов;
  • перечень объектов культуры и спорта - 133 объекты;
  • перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации, но которые могут быть преобразованы в хозяйственные общества - 102 объектов;
  • перечень об'объектов лесного хозяйства - 341 объект.

Напомним, 15 марта фракция "Слуги народа" поддержала план разблокировать приватизацию в ВР 16 марта.

приватизация Украина нардепы Верховная Рада парламент

 
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