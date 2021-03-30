Рада хочет ввести мораторий на приватизацию: какие госпредприятия окажутся в перечне
Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу
Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу
Верховная Рада хочет определить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу.
"За" проголосовали 289 нардепов, об этом сообщает RegioNews.
Итак, под запретом приватизации будут:
- акционерные общества, где доля государства не может быть менее 50 процентов + 1 акция - 9 объектов;
- хозяйственные общества и объединения, где доля государства 100 процентов, государственных коммерческих и казенных предприятий - 74 объектов;
- перечень объектов культуры и спорта - 133 объекты;
- перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации, но которые могут быть преобразованы в хозяйственные общества - 102 объектов;
- перечень об'объектов лесного хозяйства - 341 объект.
Напомним, 15 марта фракция "Слуги народа" поддержала план разблокировать приватизацию в ВР 16 марта.
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