11:50  30 марта
На Франковщине начали сворачивать мобильный COVID-госпиталь
12:30  30 марта
Полиция открыла дело из-за аварии поезда "Интерсити" под Запорожьем
19:11  30 марта
ООС: с начала суток – 7 нарушений режима тишины со стороны оккупантов
UA | RU
UA | RU
30 марта 2021, 16:14 127

Рада поддержала закон о карантинных выплатах 8 тысяч ФОПам

30 марта 2021, 16:14 127
Читайте також українською мовою
Их не смогут получить ФОПы, которые зарегистрировались три месяца назад, или которые прекратили свою деятельность
Их не смогут получить ФОПы, которые зарегистрировались три месяца назад, или которые прекратили свою деятельность
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

30 марта Верховная Рада во время внеочередного заседания приняла проект закона №5300 президента Владимира Зеленского о финансовой помощи ФОПам во время карантина.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

Законопроект во время голосования в целом поддержали 312 народных депутатов.

Он предусматривает, что застрахованный ФОП или работник, который у него работает, имеет право на получение помощи из бюджета на основании самостоятельного обращения в размере 8 тыс. грн.

Также предприниматели и работники могут потенциально рассчитывать на помощь от местных властей в размерах, которые будут определены органами местного самоуправления.

Не смогут получить государственные деньги незастрахованные работники, в отношении которых не был уплачен Единый взнос за полный квартала, или если средняя зарплата наемного работника превышает 30 тыс. грн.

При этом средняя зарплата рассчитывается за три последних месяца, предшествующих обращению.

Напомним, ранее Кабмин утвердил компенсации предпринимателям из-за карантина.

коронавирус карантин бизнес выплаты Верховная Рада ФОП

Рада хочет ввести мораторий на приватизацию: какие госпредприятия окажутся в перечне
30 марта 2021, 15:59
Протест в Черновцах: местные власти пошли на уступки предпринимателям
30 марта 2021, 15:36
Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации на Донбассе
30 марта 2021, 14:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Транзитный губернатор": почему Айну Тимчук считают временным эпизодом на Харьковщине
Испытания Баранова: как мэр Бердянска попал в политический ад
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua