Рада поддержала закон о карантинных выплатах 8 тысяч ФОПам

Их не смогут получить ФОПы, которые зарегистрировались три месяца назад, или которые прекратили свою деятельность

Их не смогут получить ФОПы, которые зарегистрировались три месяца назад, или которые прекратили свою деятельность

Фото: flickr

30 марта Верховная Рада во время внеочередного заседания приняла проект закона №5300 президента Владимира Зеленского о финансовой помощи ФОПам во время карантина.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews. Законопроект во время голосования в целом поддержали 312 народных депутатов. Он предусматривает, что застрахованный ФОП или работник, который у него работает, имеет право на получение помощи из бюджета на основании самостоятельного обращения в размере 8 тыс. грн. Также предприниматели и работники могут потенциально рассчитывать на помощь от местных властей в размерах, которые будут определены органами местного самоуправления. Не смогут получить государственные деньги незастрахованные работники, в отношении которых не был уплачен Единый взнос за полный квартала, или если средняя зарплата наемного работника превышает 30 тыс. грн. При этом средняя зарплата рассчитывается за три последних месяца, предшествующих обращению. Напомним, ранее Кабмин утвердил компенсации предпринимателям из-за карантина.

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