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30 марта 2021, 14:58 1

Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации на Донбассе

30 марта 2021, 14:58 1
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Согласно документу, ответственность за нынешнее обострение лежит на России
Согласно документу, ответственность за нынешнее обострение лежит на России
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Во вторник, 30 марта, Верховная Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает RegioNews.

Согласно документу, ответственность за нынешнее обострение лежит на России. Также нардепы призвали мировое сообщество отреагировать на ситуацию."За" 308 депутатов.

В постановлении Рада требует от России:

  • Прекратить обстрел и соблюдать режим прекращения огня.
  • Вывести свои войска и боевую технику.
  • Вернуть Украине контроль над ее границами.

Напомним, 27 марта на Донбассе четверо бойцов погибли, двое получили ранения.

Донбасс Украина война военная техника Верховная Рада

 
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