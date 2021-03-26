Экс-супруг главы Харьковской ОГА уходит с должности чиновника - СМИ

Он также является депутатом Харьковского горсовета

Он также является депутатом Харьковского горсовета

Фото: city.kharkov.ua

Глава Слобожанского межрегионального управления "Укртрансбезопасности" и экс-супруг главы Харьковской ОГА Айны Тимчук Андрей Тимчук написал заявление об уходе по собственному желанию. В случае согласования данного заявления, чиновник останется только депутатом Харьковского городского совета от партии "Слуга народа".

Как передает RegioNews, об этом сообщает Newsroom со ссылкой на собственные источники.

Андрей Тимчук находится в данной должности начиная с января 2021 года. Как сообщает издание, покинуть пост по собственному желанию его попросил министр инфраструктуры Вячеслав Криклий.

Теперь заявление должен подписать глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Егор Прокопчук.

Отмечается, что ранее чиновник был руководителем Департамента экологии и природных ресурсов ХОГА, однако в сентябре 2019 года тогдашний глава Харьковской ОГА Юлия Светличная упразднила это подразделение из-за многочисленных жалоб. Однако новый руководитель обладминистрации Алексей Кучер снова создал департамент и вернул чиновника на прежнее место. До Харьковской ОГА Тимчук был депутатом горсовета, директором заводов, а также работал в Днепропетровской обладминистрации.

Напомним, в Харьковской ОГА значительно сократили количество чиновников в райадминистрациях.