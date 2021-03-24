НАПК подозревает Терехова в коррупции на наружной рекламе в Харькове, - депутат (ВИДЕО)

От Терехова требуют объяснений, где он взял 1,6 млн. на свою рекламу

От Терехова требуют объяснений, где он взял 1,6 млн. на свою рекламу

НАПК официально требует пояснений от и.о. мэра Харькова Игорь Терехов о происхождении средств на его рекламную кампанию, поскольку эта кампания имеет все признаки коррупционного преступления.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева, передает RegioNews.

По ее словам, ранее она направила запрос в Национальное агентство по предотвращению коррупции, в котором сообщила, что насчитала в Харькове 400 билбордов с рекламой Терехова, в которой тот поздравлял женщин с 8 марта.

"Если мы посмотрим декларацию за 2019 год господина Терехова, то мы увидим, что его официальный доход, который составляет 1,5 млн грн, другого нету. По скромным подсчетам стоимость и размещение таких рекламных конструкций составляет от 4 до 6 тысяч грн... Если мы скромно перемножим это все, то мы получим 1,6 млн грн. Соответственно возникает вопрос, что за месяц Игорь Александрович израсходовал свой годовой доход за 2019 год?", - заявила Мустафаева.

Деньги из городского бюджета, по словам Мустафаевой не выделялись и соответствующие тендеры не объявлялись. "На сайте Прозоро такого тендера нет", - уверяет она. По ее словам, это нельзя считать социальной рекламой "потому, что решения исполкома не было и даже если бы это была социальная реклама, то там не должно было быть написано, что поздравляет секретарь горсовета. Там должно было быть написано "городской совет". Почему именно господин Терехов должен был размещаться на бордах?"

НАПК в свою очередь официально потребовало от Терехова дать пояснения за чей счет осуществляется такая рекламная компания.

По словам Мустафаевой, все рекламодатели сегодня "напрямую зависят от Игоря Александровича. Я смоделирую ситуацию, как все происходило на самом деле. Есть много фактов, которые подтверждают мои слова: "Друзья, хотите работать? А у вас там разрешение заканчивается и его скоро надо продлевать. А я его могу отменить. Посему будьте так любезны – на такой-то период я должен находиться на всех ваших рекламных площадях".

Мустафаева уверена, ситуация с рекламой Терехова – "это коррупция в чистом виде, и я очень того желаю, чтобы ему присвоили еще одну регалию, как коррупционер и это клеймо оставалось с ним очень долго".

Напомним, после смерти Геннадия Кернеса обязанности харьковского городского головы временно исполняет обязанности секретарь горсовета и бывший первый заместитель Кернеса Игорь Терехов. В ближайшее время Верховная Рада должна назначить досрочные выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.

Ранее мы писали, что Терехов незаконно распорядился снести в Харькове 50 бордов с рекламой Добкина.

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