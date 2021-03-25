Черкасская область снова оказалась в "оранжевой" зоне - глава ОГА Скичко
Ранее решением Минздрава регион оказался в "красной" зоне карантина
Ранее решением Минздрава регион оказался в "красной" зоне карантина
Сегодня, 25 марта государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС оставила Черкасскую область в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности.
Об этом в Telegram сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко, передает RegioNews.
5 минут назад завершилась Государственная комиссия ТЭБ и ЧС. Министерство здравоохранения рекомендовало не вводить Черкасскую область в "красную" зону - пока мы остаемся в "оранжевой", - написал глава ОГА.
Напомним, Минздрав обновил распределение карантинных зон, согласно которому, в "красной" зоне оказались 10 регионов, в частности, Черкасская область.
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