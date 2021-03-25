13:25  25 марта
Минздрав обновил распределение карантинных зон, Киев и 10 областей - "красные"
13:06  25 марта
Протест на Банковой: суд перенес избрание мер пресечения двум подозреваемым
18:14  25 марта
Сутки в ООС: боевики обстреляли позиции Вооруженных Сил возле Светлодарска
UA | RU
UA | RU
25 марта 2021, 19:03 1154

Черкасская область снова оказалась в "оранжевой" зоне - глава ОГА Скичко

25 марта 2021, 19:03 1154
Читайте також українською мовою
Ранее решением Минздрава регион оказался в "красной" зоне карантина
Ранее решением Минздрава регион оказался в "красной" зоне карантина
Фото: ck-oda.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 25 марта государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС оставила Черкасскую область в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности.

Об этом в Telegram сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко, передает RegioNews.

5 минут назад завершилась Государственная комиссия ТЭБ и ЧС. Министерство здравоохранения рекомендовало не вводить Черкасскую область в "красную" зону - пока мы остаемся в "оранжевой", - написал глава ОГА.

Напомним, Минздрав обновил распределение карантинных зон, согласно которому, в "красной" зоне оказались 10 регионов, в частности, Черкасская область.

карантин Черкасская область ОГА красная зона Александр Скичко

Стало известно, когда Николаевщина перейдет в "красную" зону карантина
25 марта 2021, 17:45
Транспорт в Киеве остановят, если в больницах будут заполнены все места - Рубан
25 марта 2021, 17:11
Обнаружили новые детали смерти провизора после вакцинации в Черновцах
25 марта 2021, 16:21
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ковид-коллапс в Харькове: Что делал бы Кернес и чего не делает Терехов
Одесский ветеран-тихоня. Чего добился Гриневецкий за сто дней у власти
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua