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Минздрав обновил распределение карантинных зон, Киев и 10 областей - "красные"
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25 марта 2021, 13:25 7

Минздрав обновил распределение карантинных зон, Киев и 10 областей - "красные"

25 марта 2021, 13:25 7
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Самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях
Самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях
Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В красную зону эпидопасности попадают Киев и 10 областей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Соответственно им, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская, Черновицкая области.

В оранжевой - 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 19 регионах - в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Так, при определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель по состоянию на 24 марта составляет 110,7.

Самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой - 131 на 100 тыс. населения, Житомирской - 115,8 и Хмельницкой - 114,7 областях.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 24 марта в Киеве - 78,2%, Житомирской - 70%, Николаевской - 66,3%, Киевской - 69,2% областях (при определенном показателе 65%).

Как сообщалось, сегодня новый антирекорд: в Украине за сутки впервые выявили почти 17 тысяч COVID-больных. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Житомирской областях.

коронавирус Минздрав COVID-19 красная зона оранжевая зона

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