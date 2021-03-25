Дело Шевченко-Семенченко: суд отправил под домашний арест трех подозреваемых

Их обвиняют в создании незаконных военизированных формирований

Их обвиняют в создании незаконных военизированных формирований

Фото: СБУ

Печерский районный суд города Киева отправил под круглосуточный домашний арест трех бывших бойцов батальона "Донбасс", которых подозревают в создании частной военной компании во главе с депутатом 8 созыва Семеном Семенченко и агентом НАБУ Евгением Шевченко.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат 8 созыва Егор Соболев, передает RegioNews.

По его словам, судья Печерского суда Кристина Константинова отказала СБУ и Генпрокуратуре в аресте Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича.

Их освободили из-под стражи в зале суда. Подозреваемые на время следствия должны круглосуточно оставаться дома.

Также Соболев рассказал, что на 26 марта перенесли заседание по избранию меры пресечения агенту НАБУ Евгению Шевченко.

Напомним, 24 марта СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко, его подозревают в создании незаконных вооруженных формирований.

В тот же день в Службе безопасности Украины заявили, что агент НАБУ Евгений Шевченко совместно с нардепом 8 созыва Семеном Семенченко создал частную военную компанию и занимался поставками в Украину из России военных товаров.

Позже агент НАБУ Шевченко отрицает свою причастность к обвинениям СБУ в создании частной армии.