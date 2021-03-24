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24 марта 2021, 13:14 400

СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко

24 марта 2021, 13:14 400
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Его подозревают в создании незаконных вооруженных формирований
Его подозревают в создании незаконных вооруженных формирований
Фото: Facebook
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В среду, 24 марта, Служба безопасности Украины провела обыски в доме агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко.

Об этом он сам сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Служба безопасности Украины ищет у меня дома российские контрабандные товары военного назначения и обвиняет в создании незаконных вооруженных формирований", - написал Шевченко.

По его словам, в результате обыска оперативники ничего не нашли и не изъяли.

"Суд по мере пресечения, наверное, будет завтра", - добавил он.

Напомним, ранее агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что Микитась в суде дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова.

обыски НАБУ СБУ контрабанда правоохранители

 
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