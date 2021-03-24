СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко

Его подозревают в создании незаконных вооруженных формирований

Его подозревают в создании незаконных вооруженных формирований

Фото: Facebook

В среду, 24 марта, Служба безопасности Украины провела обыски в доме агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко.

Об этом он сам сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Служба безопасности Украины ищет у меня дома российские контрабандные товары военного назначения и обвиняет в создании незаконных вооруженных формирований", - написал Шевченко.

По его словам, в результате обыска оперативники ничего не нашли и не изъяли.



"Суд по мере пресечения, наверное, будет завтра", - добавил он.

Напомним, ранее агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что Микитась в суде дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова.