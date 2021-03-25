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25 марта 2021, 20:30 167

Подозреваемой в сепаратизме Штепе изберут меру пресечения 1 апреля - адвокат

25 марта 2021, 20:30 167
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Ее допросили об обстоятельствах захвата сепаратистами Славянска весной 2014 года
Ее допросили об обстоятельствах захвата сепаратистами Славянска весной 2014 года
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Сегодня, 25 марта Орджоникидзевский районный суд города Харькова не смог избрать меру пресечения для бывшего мэра Славянска Нели Штепы, которую подозревают в сепаратизме и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Штепы Александра Тананакина, передает RegioNews.

По его словам, прокуратура просила избрать для Штепы ночной домашний арест, срок которого истек 19 марта.

Суд перенес на 1 апреля избрание меры пресечения, поскольку ходатайство об его избрани сторона защиты получила за 10 минут до начала заседания. Для ознакомлении с документом адвокатам нужно время.

Штепа присутствовала на суде. Ее допросили об обстоятельствах захвата сепаратистами города Славянска весной 2014 года. Она отрицала свою причастность к событиям и объяснила, что действовала только так, как могла действовать под дулом автомата врага. По ее словам, захватом руководили начальники городских силовых структур - милиции, СБУ и прокуратуры", - рассказал адвокат.

После суда Неля Штепа уехала домой в город Славянск.

Напомним, ранее прокурор попросил продлить меру пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе, у нее истекает срок ночного домашнего ареста.

суд уголовное дело сепаратизм Неля Штепа Славянск государственная измена

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