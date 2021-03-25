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Агент НАБУ Шевченко отрицает свою причастность к обвинениям СБУ в создании частной армии
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25 марта 2021, 09:26 5

Агент НАБУ Шевченко отрицает свою причастность к обвинениям СБУ в создании частной армии

25 марта 2021, 09:26 5
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По его словам, до поставок оружия по завышенным ценам он также не имеет отношения
По его словам, до поставок оружия по завышенным ценам он также не имеет отношения
Фото: из открытых источников
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Агент НАБУ Евгений Шевченко, заявил, что не создавал никакой частной армии, как это ему забрасывает Служба безопасности Украины и находится на свободе. Он также ждет, когда СБУ сможет предоставить доказательства его причастности к делу и показания свидетелей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Шевченко.

"Семен (Семенченко – ред.) тем временем создал собственную охранную компанию в Украине и меня (почему?) также обвиняют в ее создании и ее деятельности, хотя ни де-юре, ни де-факто я не имел и не имею к ней никакого отношения. И я думаю, что на самом деле в СБУ точно об этом знают, потому что достаточно просмотреть данные биллинга, чтобы увидеть, что за три года я только однажды (!) Был у них на базе – так, это было еще осенью 2018 года, и провел я там целых пять минут", - отметил он.

По его словам, он готов пройти полиграф и дать все показания СБУ, ведь считает себя непричастным к таких серьезных правонарушений.

"Послушайте, клоуны с 95-го квартала, если вы не в курсе, то заводы покупают продукцию через проведение тендеров на "Прозоро" – каким (объясните это мне, себе и людям) образом, кто-то может что-то продавать "по завышенным ценам", если в тендерах побеждает тот участник, цена которого является самой низкой среди всех остальных участников тендера??? Жду обнародования конкретных договоров и тендерной документации хотя бы одной такой реализованной сделки, где была осуществлена ​​поставка и оплачены средства "по завышенной цене", - добавил он.

Шевченко также намекнул на связь расследования с его обвинениям руководителя Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене по делу "вагнеровцев".

Напомним, в Службе безопасности Украины заявили, что агент НАБУ Евгений Шевченко совместно с нардепом 8 созыва Семеном Семенченко создал частную военную компанию и занимался поставками в Украину из России военных товаров.

НАБУ СБУ оружие армия агентурная сеть Евгений Шевченко

 
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