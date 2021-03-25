Агент НАБУ Шевченко отрицает свою причастность к обвинениям СБУ в создании частной армии

По его словам, до поставок оружия по завышенным ценам он также не имеет отношения

По его словам, до поставок оружия по завышенным ценам он также не имеет отношения

Фото: из открытых источников

Агент НАБУ Евгений Шевченко, заявил, что не создавал никакой частной армии, как это ему забрасывает Служба безопасности Украины и находится на свободе. Он также ждет, когда СБУ сможет предоставить доказательства его причастности к делу и показания свидетелей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Шевченко.

"Семен (Семенченко – ред.) тем временем создал собственную охранную компанию в Украине и меня (почему?) также обвиняют в ее создании и ее деятельности, хотя ни де-юре, ни де-факто я не имел и не имею к ней никакого отношения. И я думаю, что на самом деле в СБУ точно об этом знают, потому что достаточно просмотреть данные биллинга, чтобы увидеть, что за три года я только однажды (!) Был у них на базе – так, это было еще осенью 2018 года, и провел я там целых пять минут", - отметил он.

По его словам, он готов пройти полиграф и дать все показания СБУ, ведь считает себя непричастным к таких серьезных правонарушений.

"Послушайте, клоуны с 95-го квартала, если вы не в курсе, то заводы покупают продукцию через проведение тендеров на "Прозоро" – каким (объясните это мне, себе и людям) образом, кто-то может что-то продавать "по завышенным ценам", если в тендерах побеждает тот участник, цена которого является самой низкой среди всех остальных участников тендера??? Жду обнародования конкретных договоров и тендерной документации хотя бы одной такой реализованной сделки, где была осуществлена ​​поставка и оплачены средства "по завышенной цене", - добавил он.

Шевченко также намекнул на связь расследования с его обвинениям руководителя Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене по делу "вагнеровцев".

Напомним, в Службе безопасности Украины заявили, что агент НАБУ Евгений Шевченко совместно с нардепом 8 созыва Семеном Семенченко создал частную военную компанию и занимался поставками в Украину из России военных товаров.