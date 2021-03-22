НАПК вызвало для объяснений 5 руководителей партий и нардепа от "Слуги народа"
Национальное агентство по предупреждению коррупции в период с 22 по 26 марта приглашает 11 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений законов "О предупреждении коррупции" и "О политических партиях".
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.
Ведомство хочет услышать объяснения относительно возможных нарушений Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов от нардепа от правящей партии Максима Березина.
Также по этому же делу НАПК вызывает бывшего главу Николаевского отделения Антимонопольного комитета Виталия Харченко, экс-чиновника Криворожского горнопромышленного управления Гоструда Валентина Озеряна и бывшего заместителя начальника отдела расследований преступлений общеуголовной направленности Нацполиции Черкасской области Александр Жилу.
Кроме того, из-за несвоевременной подачи декларации НАПК приглашает для объяснений бывшего начальника отдела Госфинмониторинга Михаила Савостяника и заместителя директора департамента Государственной аудиторской службы Елену Стеценко
Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются представители политических партий:
- Николай Поровский ("Республиканская Христианская партия")
- Сергей Гаркуша ("Движение новых сил Михаила Саакашвили")
- Олег Аверьянов ("Радикальная партия Олега Ляшко")
- Николай Габер ("Патриотическая партия Украины")
- Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов").
Напомним, НАПК заявляло, что руководство всех фракций Рады хочет лишить агентство права выявлять фиктивные расходы партий.