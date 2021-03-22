НАПК вызвало для объяснений 5 руководителей партий и нардепа от "Слуги народа"

От них хотят услышать объяснения по поводу нарушения действующего законодательства

От них хотят услышать объяснения по поводу нарушения действующего законодательства

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Национальное агентство по предупреждению коррупции в период с 22 по 26 марта приглашает 11 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений законов "О предупреждении коррупции" и "О политических партиях".

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews. Ведомство хочет услышать объяснения относительно возможных нарушений Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов от нардепа от правящей партии Максима Березина. Также по этому же делу НАПК вызывает бывшего главу Николаевского отделения Антимонопольного комитета Виталия Харченко, экс-чиновника Криворожского горнопромышленного управления Гоструда Валентина Озеряна и бывшего заместителя начальника отдела расследований преступлений общеуголовной направленности Нацполиции Черкасской области Александр Жилу. Кроме того, из-за несвоевременной подачи декларации НАПК приглашает для объяснений бывшего начальника отдела Госфинмониторинга Михаила Савостяника и заместителя директора департамента Государственной аудиторской службы Елену Стеценко Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются представители политических партий: Николай Поровский ("Республиканская Христианская партия")

Сергей Гаркуша ("Движение новых сил Михаила Саакашвили")

Олег Аверьянов ("Радикальная партия Олега Ляшко")

Николай Габер ("Патриотическая партия Украины")

Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов"). Напомним, НАПК заявляло, что руководство всех фракций Рады хочет лишить агентство права выявлять фиктивные расходы партий.

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