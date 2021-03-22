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22 марта 2021, 13:59 4

НАПК вызвало для объяснений 5 руководителей партий и нардепа от "Слуги народа"

22 марта 2021, 13:59 4
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От них хотят услышать объяснения по поводу нарушения действующего законодательства
От них хотят услышать объяснения по поводу нарушения действующего законодательства
Фото: из открытых источников
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Национальное агентство по предупреждению коррупции в период с 22 по 26 марта приглашает 11 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений законов "О предупреждении коррупции" и "О политических партиях".

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

Ведомство хочет услышать объяснения относительно возможных нарушений Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов от нардепа от правящей партии Максима Березина.

Также по этому же делу НАПК вызывает бывшего главу Николаевского отделения Антимонопольного комитета Виталия Харченко, экс-чиновника Криворожского горнопромышленного управления Гоструда Валентина Озеряна и бывшего заместителя начальника отдела расследований преступлений общеуголовной направленности Нацполиции Черкасской области Александр Жилу.

Кроме того, из-за несвоевременной подачи декларации НАПК приглашает для объяснений бывшего начальника отдела Госфинмониторинга Михаила Савостяника и заместителя директора департамента Государственной аудиторской службы Елену Стеценко

Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются представители политических партий:

  • Николай Поровский ("Республиканская Христианская партия")
  • Сергей Гаркуша ("Движение новых сил Михаила Саакашвили")
  • Олег Аверьянов ("Радикальная партия Олега Ляшко")
  • Николай Габер ("Патриотическая партия Украины")
  • Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов").

Напомним, НАПК заявляло, что руководство всех фракций Рады хочет лишить агентство права выявлять фиктивные расходы партий.

НАПК коррупция Слуга народа заявление партии

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