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24 марта 2021, 12:46 168

На Полтавщине проведут полную цифровизацию ОГА и территориальных общин

24 марта 2021, 12:46 168
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Для этого создадут региональный дата-центр
Для этого создадут региональный дата-центр
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В Полтавской области представили Стратегию развития области до 2027 года. Так, в рамках данного направления планируется провести полную цифровизацию территориальных общин и ОГА благодаря созданию регионального дата-центра и облачного хранилища.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, подключение к дата-центру всех территориальных общин позволит создавать информационные продукты на безопасной, доступной платформе, не заказывая подобные услуги у посредников и сэкономив значительные средства.

Среди планов цифровизации также создание электронных реестров ОМС и подключение всех государственных и социальных учреждений к широкополосному Интернету со скоростью 100 Мбит/сек. Кроме того, на базе геоинформационной системы будет создано открытые дашборды с информацией о ковид, движение общественного транспорта, уборка снега, ремонт дорог, полезные ископаемые, природно-заповедные фонды.

В результате будем иметь централизацию и унификацию информации, информационных продуктов, где каждая община ответственна за свой участок", – добавил Олег Синегубов.

Ранее сообщалось, что глава Полтавской ОГА Синегубов открыл лабораторию для диагностики COVID-19.

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коронавирус дороги Олег Синегубов Полтавская область регионы предприятие центр

 
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