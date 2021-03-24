10:46  24 марта
В "красном" Киеве транспортный коллапс: люди блокируют дороги
13:29  24 марта
Николай Тищенко возглавит Закарпатскую областную организацию "Слуги Народа" - пресс-служба
08:11  24 марта
Сутки в ООС: боевики осуществили ряд огневых провокаций по всей линии разграничения
UA | RU
UA | RU
24 марта 2021, 11:59 9

Пограничники объяснили, у кого не будут требовать ПЦР-тест для въезда в Украину

24 марта 2021, 11:59 9
Читайте також українською мовою
Соответствующие изменения начали действовать с 23 марта
Соответствующие изменения начали действовать с 23 марта
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина не будет требовать от беженцев, представителей дипломатических организаций и международных миссий ПРЛ-тест на границе для въезда.

Об этом заявил Общественном радио помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет RegioNews.

По его словам, Украина сделает исключение и не будет требовать от беженцев, представителей дипломатических организаций и международных миссий ПРЛ-тест на границе для въезда в страну.

"Есть и исключения, эта норма (обязательно наличие ПЦР-теста на коронавирус) не касается иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, людей, которые нуждаются в убежище, людей, которые являются представителями дипломатических организаций или международных миссий, аккредитованных в Украине", – сказал Демченко.

Напомним, 23 марта Кабмин ужесточил правила въезда в Украину.

коронавирус Украина карантин пограничники тесты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Одесский ветеран-тихоня. Чего добился Гриневецкий за сто дней у власти
Марафон "Вата Шоу" или борщ по-полтавски? В Полтаве наконец избрали секретаря горсовета и заместителей мэра Мамая
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram