Пограничники объяснили, у кого не будут требовать ПЦР-тест для въезда в Украину

Соответствующие изменения начали действовать с 23 марта

Соответствующие изменения начали действовать с 23 марта

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Украина не будет требовать от беженцев, представителей дипломатических организаций и международных миссий ПРЛ-тест на границе для въезда.

Об этом заявил Общественном радио помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет RegioNews.

По его словам, Украина сделает исключение и не будет требовать от беженцев, представителей дипломатических организаций и международных миссий ПРЛ-тест на границе для въезда в страну.

"Есть и исключения, эта норма (обязательно наличие ПЦР-теста на коронавирус) не касается иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, людей, которые нуждаются в убежище, людей, которые являются представителями дипломатических организаций или международных миссий, аккредитованных в Украине", – сказал Демченко.

Напомним, 23 марта Кабмин ужесточил правила въезда в Украину.