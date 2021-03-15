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15 марта 2021, 15:39 146

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов вакцинировался от COVID-19

15 марта 2021, 15:39 146
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На этой неделе вакцину также получат работники Полтавской облгосадминистрации
На этой неделе вакцину также получат работники Полтавской облгосадминистрации
Фото: Facebook
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Сегодня, 15 марта председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов вакцинировался от коронавируса.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Олег Синегубов сказал, что чувствует себя хорошо, и обратил внимание на многочисленные спекуляции вокруг процесса вакцинации в Украине.

Сегодня привился от коронавируса вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Чувствую себя хорошо. В течение недели привьются и другие работники Полтавской облгосадминистрации. К сожалению, вокруг вакцинации много спекуляций, поэтому своим примером довожу, что это безопасно. Будьте здоровы!", - написал глава Полтавской ОГА в соцсети.

Напомним, 24 февраля Полтавская область получила 19300 доз вакцин от коронавируса. Для вакцинации на первом этапе будут привлечены 2 мобильные бригады из Полтавы и Кременчуга.

Также сообщалось, что на Полтавщине сделали первые прививки против COVID-19.

коронавирус Полтава Олег Синегубов Полтавская область ОГА вакцинация

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