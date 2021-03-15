Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов вакцинировался от COVID-19

На этой неделе вакцину также получат работники Полтавской облгосадминистрации

На этой неделе вакцину также получат работники Полтавской облгосадминистрации

Фото: Facebook

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Олег Синегубов сказал, что чувствует себя хорошо, и обратил внимание на многочисленные спекуляции вокруг процесса вакцинации в Украине.

Сегодня привился от коронавируса вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Чувствую себя хорошо. В течение недели привьются и другие работники Полтавской облгосадминистрации. К сожалению, вокруг вакцинации много спекуляций, поэтому своим примером довожу, что это безопасно. Будьте здоровы!", - написал глава Полтавской ОГА в соцсети.

Напомним, 24 февраля Полтавская область получила 19300 доз вакцин от коронавируса. Для вакцинации на первом этапе будут привлечены 2 мобильные бригады из Полтавы и Кременчуга.

Также сообщалось, что на Полтавщине сделали первые прививки против COVID-19.