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24 марта 2021, 12:59 506

Названа причина смерти военной в Одессе, которую привили от коронавируса

24 марта 2021, 12:59 506
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Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность
Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность
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Судмедэкспертиза установила причину смерти военнослужащей, которая скончалась в Одесской области незадолго после того, как ее привили от коронавируса. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

Сегодня одесские врачи провели вскрытие тела погибшей военной. Кроме острой сердечно-сосудистой недостаточности, у нее выявили атеросклеротический кардиосклероз.

"Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения", - сообщили в министерстве.

Напомним, 23 марта в Одесской области внезапно умерла вакцинированная военная.

Украина вакцина Одесса смерти вакцинация

 
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