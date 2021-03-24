Названа причина смерти военной в Одессе, которую привили от коронавируса
Судмедэкспертиза установила причину смерти военнослужащей, которая скончалась в Одесской области незадолго после того, как ее привили от коронавируса. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.
Сегодня одесские врачи провели вскрытие тела погибшей военной. Кроме острой сердечно-сосудистой недостаточности, у нее выявили атеросклеротический кардиосклероз.
"Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения", - сообщили в министерстве.
Напомним, 23 марта в Одесской области внезапно умерла вакцинированная военная.