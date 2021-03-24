Довыборы в Раду: ОИК №87 на Франковщине получила избирательные бюллетени

28 марта там состоятся выборы народного депутата

28 марта там состоятся выборы народного депутата

Фото: Facebook

Окружная избирательная комиссия №87 в Ивано-Франковской обалсти получила от ЦИК почти 50 тысяч избирательных бюллетеней.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

По информации наблюдателей, уже завтра, 25 марта их начнут передавать участковым избирательным комиссиям.

В "Опоре" напомнили, что участковые избирательные комиссии должны получить избирательные бюллетени не ранее, чем за три дня до дня голосования, и не позднее чем за 24 часа до этого дня.

Все 48 446 бюллетеней участки получат в период с 25 по 26 марта включительно.

Напомним, 16 марта Маруся Зверобий снялась с довыборов в пользу представителя "Свободы".

В тот же день генпродюсер "112 Украина" Марчевский не будет балотироваться на довыборах в Раду по округу на Донбассе

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