Выборы на троих: как снятие Зверобой изменило ситуацию на 87-м округе

Из четырех лидеров избирательной гонки на довыборах в Раду по прикарпатскому округу №87 снялась наименее рейтинговая выдвиженка. Но именно ее проценты могут кардинально изменить ситуацию на избирательных участках 28 марта

Из четырех лидеров избирательной гонки на довыборах в Раду по прикарпатскому округу №87 снялась наименее рейтинговая выдвиженка. Но именно ее проценты могут кардинально изменить ситуацию на избирательных участках 28 марта

Чем руководствовалась Маруся Зверобой-Беленькая, снимаясь с выборов в Верховную Раду, как отблагодарил ее Руслан Кошулинский и кто же победит на 87-м округе, анализировал RegioNews.

Прикарпатский гамбит

Ситуация на одномандатном избирательном округе №87, которая, несмотря на "краснозонность" всей Ивано-Франковсковщины, Надворной и окрестностей в частности (можно даже сказать "в первую очередь" – так знаменитый курорт "Буковель", который расположен именно на территории округа, и обвиненный во вспышке коронавируса в регионе), катилась к своему логическому завершению 28 марта, всколыхнуло заявление выдвиженки "Європейскої солідарності". Маруся Зверобой-Беленькая, которая ради участия в выборах изменила свои паспортные данные, добавив к ним известный широкой публике псевдоним, сняла свою кандидатуру с выборов. Причем сняла в пользу одного из своих конкурентов – "свободовца" Руслана Кошулинского.

Логика решения Зверобой (или скорее – руководства "ЄС") проста и понятна, ее объявила сама кандидатка во время своего выступления. Среди четырех основных претендентов на депутатский мандат двое представляют проукраинский лагерь, один является партнером олигарха Игоря Коломойского, еще одного выдвинула действующая правящая партия Владимира Зеленского. Поэтому задача проукраинских кандидатов – не дать выиграть ни "зеленому" Василию Вирастюку, ни "замайбутновцу" Александру Шевченко. Ради этого "Євросолідарність" пошла на такой шаг, пожертвовав собственными политическими амбициями и отдав пусть и не ферзя, но точно не политическую пешку.

И понять "ЄС" довольно легко. Даже время появления этого решения имеет четкое объяснение – за день до этого социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты соцопроса по 87-му округу. Что же мы видим в этом опросе? Действительно, впереди из пятнадцатки, с ощутимым отрывом от всех других, идут четверо, которые представляют всеукраинские партии. Причем разница у троих из четырех находится в зоне статистической погрешности: Шевченко – 24,5%, Кошулинский – 22,4%, Вирастюк – 21,8%. Даже если взять за основу проценты среди тех, кто уже определился (а более 12% заявили, что им пока трудно ответить, кого же они изберут в парламент), разница между первым и третьим местом все равно меньше 3,5%.

Четвертой как раз и идет Зверобой-Беленькая, имея в активе довольно скромные 7,4%. С одной стороны, как для человека, который появился на Прикарпатье только под выборы – это неплохой показатель. С другой – о победе и думать нечего. Поэтому у "ЄС" на надворнянском округе оставалось лишь два пути – или идти до последнего и логично проиграть, или сделать неожиданный ход. В партии Петра Порошенко избрали второй вариант.

Что означает снятие Зверобой

После заявления Зверобой журналисты и политически активная общественность бросились искать реакцию тех, в чью формальную пользу это было сделано – "Свободи" и лично Кошулинского. Появилась она не сразу. Например, уже после объявления о снятии кандидата от "ЄС" на своей facebook-странице "свободовец" еще благодарил за поддержку других представителей националистической части политспектра. Только ближе к десяти вечера Кошулинский поблагодарил, наконец, свою уже бывшую оппонентку и отметился несколькими стандартными фразами о важности сплочения против врага (в этот раз внутреннего – олигархов).

Комментарий партии "Свобода" на официальном сайте значительно интереснее. Фраза о том, что снятие Зверобой является "демонстрацией нашей общей позиции о начале объединительного процесса проукраинских патриотических сил", четко демонстрирует: заявление Зверобой было не единоличным решением "ЄС", а результатом договоренностей между двумя партиями. Здесь в неприятную ситуацию попали сторонники партии Олега Тягнибока, которые уже успели напродуцировать немало негативного контента в виде гневных комментариев в адрес неожиданной союзницы. Собственно, предвыборная стратегия "Свободи" на этих довыборах во многом основывалась именно на критике соседей из "Євросолідарності" – а теперь пришлось вынужденно с ними сотрудничать. Даже пламенная орлица Ирина Фарион, которую не надо дважды просить ущипнуть именно коллег по проукраинскому спектру, прокомментировала это событие сдержанно.

Итак, "ЄС" и "Свобода" объявили о начале сотрудничества. Конечно же, речь не о Верховной Раде, где у "свободовцев" даже в случае победы Кошулинского не будет и минимальной фракции. Вероятнее и ощутимее это ситуативное объединение окажется на региональном уровне, где у "Свободи" в западной части Украины позиции значительно мощнее. И где меньше влияние центрального руководства и лично лидера партии Тягнибока, который до конца дня так и не сумел на собственных соцсетевых площадках хоть как-то прокомментировать заявление Зверобой.

Что в результате выиграет "ЄС"

В принципе, партия Порошенко ничего не проигрывает. Как показала социология, выиграть округ Зверобой-Беленькой все равно не удалось бы, поэтому в этой ситуации красиво уйти означало ничего не потерять. С другой стороны, "ЄС" вновь, как и в случае с поддержкой кандидата в мэры Черкасс от "Голоса" во втором туре, продемонстрировала, что готова к компромиссам ради определенной политической цели. Для украинской политики подобные шаги, скажем честно, довольно большая редкость – если и бывают какие-то договоренности, то в основном они касаются финансово-деловой стороны вопроса. В этой истории очевидна именно политическая мотивация.

В определенной мере, такой шаг идет на пользу всей украинской политической системе. Ведь после победы Зеленского и "Слуги народа" отечественный политикум докатился до таких откровенно диких даже для наших широт ситуаций, когда нардеп от правящей партии на публике (пусть и соцсетях) посылает представителя Офиса правящего президента. К чему может привести подобное огрубение (если не сказать "оскотинование") политического дискурса, мир увидел на примере финальных недель президентства Дональда Трампа, когда неуместные и недалекие заявления президента США довели до невероятного при любых предшественниках захвата дезориентированными и сманипулированными его сторонниками здания парламента. Вслед за возвращением Америки к внятной, корректной и адекватной политического жизни в том же направлении начала двигаться и Украина – что не может не радовать.

Кроме того, "ЄС", по крайней мере на некоторое время, прекратила войну на патриотическом поле. "Європейська солідарність" как самая рейтинговая на сегодняшний день оппозиционная политическая сила страны показала пример того, что проукраинская позиция выше узкопартийных интересов". Это цитата с официального сайта партии – но не "ЄС", а "Свободи". Той самой "Свободи", представители которой еще недавно не подбирали слова к сокрушительным характеристикам своих глобально ближайших в политическом спектре конкурентов. Теперь хотя бы до конца довыборов на 87-м округе "свободовцам" придется прикусить язык.

Что теперь должна делать "Свобода"

Поможет ли Кошулинскому поддержка Зверобой, покажет уже вечер 28 марта. Чисто математически ее рейтинга должно хватить представителю "Свободи" для общей победы. Но задача Кошулинского и его штаба – не допустить распыления этого рейтинга, которое очень легко может произойти через непростые отношения между сторонниками двух проукраинских партий. Резкие выпады в адрес "ЄС" и лично Порошенко со стороны как партийцев, так и сторонников "Свободи" могут выбросить проценты Зверобой в мусорную корзину с надписью "Не пришли на выборы".

Поэтому главная задача "Свободи" в эти десять дней, что остались до голосования на избирательных участках, – переключить свою активность на представителей Зеленского и Коломойского. А их критиковать найдется за что. Одна история с "Буковелем" как распространителем коронавируса, если ее правильно подать, может сбить не один процент с рейтинга Шевченко. Ситуация на Прикарпатье действительно очень серьезная, и открытие мобильного госпиталя в Богородчанах было не просто эффектным жестом – там уже находятся больные.

Ну, а Вирастюку придется отдуваться за все грехи "Слуги народа" и персонально президента Зеленского. Впрочем, это было очевидно с самого начала, поэтому для него снятие с выборов Зверобой не изменило абсолютно ничего. Разве что еще дальше отодвинуло возможную победу, если на нее в "Слуге народа" кто-то действительно всерьез надеялся.