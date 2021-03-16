Зверобой снялась с довыборов в пользу представителя "Свободы"

В "Свободе" поприветствовали такое решение представительницы "ЕС"

В "Свободе" поприветствовали такое решение представительницы "ЕС"

Фото: из открытых источников

Кандидат от "Европейской солидарности" и ветеран АТО Маруся Зверобой снялась с довыборов в Верховную Раду по 87 округу (Ивано-Франковская область).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

В партии сообщили, что кандидат от ЕС снялась в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского, чтобы не допустить победы "олигархических" кандидатов.

"Борьба за Украину - это не слова, это поступки. 87 округ сегодня стал своеобразным полем борьбы за Украину, на котором столкнулись олигархи в лице партнера Коломойского Александра Шевченко, выдвиженца от власти зеленых дилетантов Василия Вирастюка, и представители патриотических сил Руслан Кошулинский из "Свободы" и я, Маруся Зверобой Беленькая от "Европейской Солидарности", - сообщила она.

Она отметила, что "Европейская Солидарность" провела соответствующие переговоры с ВО "Свобода", и политические силы пришли к согласию, что "ради Украины должен начаться процесс объединения украинских патриотических сил не на словах, а на деле, несмотря на серьезные вызовы, перед которыми оказалась страна".

"Не пропустить в Раду представителей олигарха Коломойского и зеленой власти - является одним из наших совместных задач", - заявляет она.

Напомним, 29 января партия "Европейская солидарность" во время съезда официально выдвинула военную и волонтера Елену Беленькую, известная как Маруся Зверобой, кандидатом на довыборах в Верховную Раду в округе 87 (Ивано-Франковская область).