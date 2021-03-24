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24 марта 2021, 12:52 559

Терехов незаконно распорядился снести в Харькове 50 бордов с рекламой Добкина

24 марта 2021, 12:52 559
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Конструкции демонтируют под видом борьбы с незаконной рекламой
Конструкции демонтируют под видом борьбы с незаконной рекламой
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українською мовою

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов начал войну с рекламщиками, которые размещают в городе билборды с рекламой его главного конкурента на предстоящих мэрских выборах Михаила Добкина.

Об этом сообщил информированный источник в Харьковском горсовете, пишет RegioNews.

По его словам, директор Департамента контроля горсовета Алексей Артикуленко получил команду в срочном порядке начать демонтаж рекламы Добкина под видом борьбы с незаконной рекламой.

"Вчера Артикуленко докладывал по билбордам Добкина. Артикуленко получил задачу под любым предлогом демонтировать 50 конструкций с рекламой Добкина", - рассказал источник.

Напомним, ранее депутат Харьковского горсовета от "Слуги народа" Алина Мустафаева заявила, что обратилась в Национальное агентство по предотвращению коррупции с запросом о потраченных средствах на размещение 400 билбордов с поздравлениями Терехова женщин с 8 марта. По подсчетам Мустафаевой, эта рекламная кампания стоила как минимум 1,6 млн. грн.

По словам Мустафаевой, "если мы посмотрим декларацию за 2019 год господина Терехова, то мы увидим, что его официальный доход, который составляет 1,5 млн грн, другого нету. Соответственно возникает вопрос, что за месяц Игорь Александрович израсходовал свой годовой доход за 2019 год?"

Депутат горсовета также указывает, что "это не социальная реклама потому, что решения исполкома не было и даже если бы это была социальная реклама, то там не должно было быть написано, что поздравляет секретарь горсовета. Там должно было быть написано "міська рада". Почему именно господин Терехов должен был размещаться на бордах?". Мустафаева добавила, что НАПК официально обратилось к Терехову с требованием пояснений.

Раньше мы писали, Терехов перед выборами присвоил чужую разработку по борьбе с наркотиками.

Также известно, что людей и.о. мэра Харькова Терехова накрыли на работе с "конвертом", а саму историю хотят замять.

Читайте также: Выборы в Харькове. Почему харьковчанам придется выбирать между Добкиным и Аваковым.

выборы реклама Харьков Михаил Добкин Игорь Терехов

 
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