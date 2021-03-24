Довибори в Раду: ОВК №87 на Франківщині отримала виборчі бюлетені

28 березня там відбудуться вибори народного депутата

28 березня там відбудуться вибори народного депутата

Фото: Facebook

Окружна виборча комісія №87 в Івано-Франківській обалсті отримала від ЦВК майже 50 тисяч виборчих бюлетенів.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

За інформацією спостерігачів, вже завтра, 25 березня їх розпочнуть передавати дільничним виборчим комісіям.

В "Опорі” нагадали, що дільничні виборчі комісії мають отримати виборчі бюлетені не раніше, ніж за три дні до дня голосування, і не пізніше ніж за 24 години до цього дня.

Усі 48 446 бюлетенів дільниці отримають у період із 25 до 26 березня включно.

Нагадаємо, 16 березня Маруся Звіробій знялася з довиборів на користь представника "Свободи".

Того ж дня генпродюсер "112 Україна" Марчевський не буде балотуватися на довиборах до Ради по округу на Донбасі.

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