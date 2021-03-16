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16 марта 2021, 11:44 65

Генпродюсер "112 Украина" Марчевский не будет балотироваться на довыборах в Раду по округу на Донбассе

16 марта 2021, 11:44 65
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Вчера, 15 марта, руководитель молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь", генпродюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский снял свою кандидатуру на довыборах в Раду по округу №50 в Донецкой области. 

Об этом сам Марчевский сообщил в Facebook, пишет RegioNews.

"Хочу сообщить, что я написал заявление о снятии своей кандидатуры на выборах в парламент по 50 округу. Многие из вас знают, что мне пришлось прервать работу на округе и экстренно вернуться в Киев. У моих родителей подтвердился COVID-19 и, к сожалению, в связи с рядом хронических заболеваний, протекает он в очень тяжелой форме", - написал он.

Он добавил, что здоровье родных сейчас важнее политической борьбы.

Друзья, коллеги, жители 50 избирательного округа. Хочу сообщить, что сегодня я написал заявление о снятии своей...

Posted by Artem Marchevskyi on Monday, March 15, 2021

Напомним, ранее ЦИК утвердила текст, цвет и форму бюллетеня на довыборах в Раду.

коронавирус Донбасс Украина парламент Кандидат

 
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