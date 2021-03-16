Генпродюсер "112 Украина" Марчевский не будет балотироваться на довыборах в Раду по округу на Донбассе

Об этом сам Марчевский сообщил в Facebook, пишет RegioNews.

"Хочу сообщить, что я написал заявление о снятии своей кандидатуры на выборах в парламент по 50 округу. Многие из вас знают, что мне пришлось прервать работу на округе и экстренно вернуться в Киев. У моих родителей подтвердился COVID-19 и, к сожалению, в связи с рядом хронических заболеваний, протекает он в очень тяжелой форме", - написал он.