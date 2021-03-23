В "желтой" зоне разрешили плановые госпитализации
Раньше это было запрещено
Раньше это было запрещено
Кабинет министров установил ограничение плановых госпитализаций в красной зоне эпидемической опасности, сняв их с желтой.
Соответствующее постановление обнародовано на Правительственном портале, пишет RegioNews.
Согласно документу, в красной зоне запрещается проведение государственными и коммунальными заведениями охраны здоровья плановых мероприятий по госпитализации, кроме:
- оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
- оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным;
- оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями;
- оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
- предоставления плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, которые оказывают третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
- проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их перенос (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.
В предыдущей редакции постановления, которым вводилась обновленная модель адаптивного карантина, запрет на плановые госпитализации действовал уже в желтой зоне.
Напомним, ранее правительство разрешило местным общинам самостоятельно ужесточать карантин.
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