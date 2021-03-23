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23 марта 2021, 16:58 4

В "желтой" зоне разрешили плановые госпитализации

23 марта 2021, 16:58 4
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Раньше это было запрещено
Раньше это было запрещено
Рixabay
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Кабинет министров установил ограничение плановых госпитализаций в красной зоне эпидемической опасности, сняв их с желтой.

Соответствующее постановление обнародовано на Правительственном портале, пишет RegioNews.

Согласно документу, в красной зоне запрещается проведение государственными и коммунальными заведениями охраны здоровья плановых мероприятий по госпитализации, кроме:

  • оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
  • оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным;
  • оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями;
  • оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
  • предоставления плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, которые оказывают третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
  • проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их перенос (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

В предыдущей редакции постановления, которым вводилась обновленная модель адаптивного карантина, запрет на плановые госпитализации действовал уже в желтой зоне.

Напомним, ранее правительство разрешило местным общинам самостоятельно ужесточать карантин.

коронавирус Кабмин Украина карантин зона

 
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