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23 марта 2021, 17:05 5

"Укрзализныця" не будет ограничивать посадку пассажиров в Киеве из-за карантина

23 марта 2021, 17:05 5
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Запрет не будет действовать также в Одесской и Сумской областях
Запрет не будет действовать также в Одесской и Сумской областях
Фото: из открытых источников
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"Укрзализныця" не планирует ограничивать посадку и высадку пассажиров на поезда в Киеве, где с 20 марта по 9 апреля ввели локдаун.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.

Согласно протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, не установлено специальных ограничений на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях", - заявили в компании.

Там утверждают, что перечень регионов, где действуют ограничения, остается без изменений: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит министерству здравоохранения исключить области из перечня "красных зон", - говорится в сообщении.

Также в "Укрзализныце" отметили, что совместно с областными государственными администрациями, Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения готовят представление на назначение специальных рейсов в эти регионы.

Напомним, 22 марта Минздрав отнес Сумскую область в "красную" зону карантина.

23 марта в Одесской области ввели "красную" зону, среди причин стремительного роста называют равнодушие и безответственность населения.

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