"Укрзализныця" не будет ограничивать посадку пассажиров в Киеве из-за карантина

Запрет не будет действовать также в Одесской и Сумской областях

Запрет не будет действовать также в Одесской и Сумской областях

Фото: из открытых источников

"Укрзализныця" не планирует ограничивать посадку и высадку пассажиров на поезда в Киеве, где с 20 марта по 9 апреля ввели локдаун.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.

Согласно протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, не установлено специальных ограничений на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях", - заявили в компании.

Там утверждают, что перечень регионов, где действуют ограничения, остается без изменений: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит министерству здравоохранения исключить области из перечня "красных зон", - говорится в сообщении.

Также в "Укрзализныце" отметили, что совместно с областными государственными администрациями, Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения готовят представление на назначение специальных рейсов в эти регионы.

Напомним, 22 марта Минздрав отнес Сумскую область в "красную" зону карантина.

23 марта в Одесской области ввели "красную" зону, среди причин стремительного роста называют равнодушие и безответственность населения.