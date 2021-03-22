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22 марта 2021, 17:43 37

Терехов перед выборами присвоил чужую разработку по борьбе с наркотиками

22 марта 2021, 17:43 37
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Он представил "новый чат-бот" для борьбы с распространением наркотиков
Он представил "новый чат-бот" для борьбы с распространением наркотиков
Фото из открытых источников
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Представленный лично и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым в Харьковском горсовете "новый чат-бот" для борьбы с распространением наркотиков на самом деле был запущен более года назад без участия мэрии.

В понедельник, 22 марта, в Харьковском горсовете прошла презентация нового чат-бота @StopDanger при участии и.о. мэра Игоря Терехова. По словам и.о. городского головы, "чат бот станет новым подходом к решению проблемы наркомании".

"Бот работает в мессенджере Telegram по следующей схеме: человек фиксирует на видео или фото распространение наркотиков (продажа или закладка), отмечает геолокацию и записывает аудиосообщение о том, что случилось", - сообщает официальный сайт Харьковского горсовета.

Однако, на том же самом официальном сайте горсовета за 19 сентября 2019 года храниться сообщение о презентации аналогичного чат-бота. Тогда его представлял декан факультета киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел Вячеслав Марков и описанный им чат-бот Telegram работает аналогично, представленному в 2021 году.

Таким образом, Терехов, готовясь к выборам харьковского городского головы, выдает за собственную заслугу и как новый инструмент разработку ХНУВД, которая уже более года работает в Харькове и к которой Терехов не имеет никакого отношения.

Напомним, 17 марта Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Верховной Рады рекомендовал назначить проведение выборов мэра Харькова на осень 2021 года. Одним из претендентов на должность мэра является бывший заместитель умершего харьковского головы Геннадия Кернеса – Игорь Терехов. В настоящее время как секретарь горсовета временно исполняет обязанности городского головы.

Также известно, что людей и.о. мэра Харькова Терехова накрыли на работе с "конвертом", а саму историю хотят замять.

20 марта в горсовете Харькова обратились в прокуратуру из-за гуляний на Масленицу, устроенных Тереховым. Именно из-за этих гуляний в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

Ранее мы сообщали, что Терехов личным примером ведет Харьков в "лидеры" по ковиду.

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