Выборы в Харькове. Почему харьковчанам придется выбирать между Добкиным и Аваковым

Этой осенью харьковчанам придется выбирать, кому отдать власть в своем городе. И на самом деле выбор у них невелик – либо окончательно отдать Харьков Михаилу Добкину, либо во владение Арсену Авакову

Этой осенью харьковчанам придется выбирать, кому отдать власть в своем городе. И на самом деле выбор у них невелик – либо окончательно отдать Харьков Михаилу Добкину, либо во владение Арсену Авакову

По прошествии трех месяцев со дня смерти Геннадия Кернеса с вопросом внеочередных выборов в Харькове наконец-то наступила относительная определенность. 3-го марта Верховная Рада наконец-то получила из Харьковского горсовета необходимые для назначения даты выборов документы, а 17 марта профильный комитет парламента направил проект решения о выборах в сессионный зал. И хотя у народных депутатов есть еще без малого 90 дней, чтобы принять решение о проведении внеочередных выборов харьковского городского головы, уже практически гарантировано, что эти выборы состоятся в последнее воскресенье октября 2021 года, то есть 31 числа. Именно этот факт и будет определять всю жизнь крупнейшего после Киева мегаполиса Украины в ближайшие полгода.

И хотя избирательная кампания еще не стартовала набор потенциальных претендентов на место ушедшего Кернеса более-менее известен. В первую очередь это временно исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов. Де-факто он уже начал избирательную кампанию. Временный мэр регулярно под камеры встречается с харьковчанами, лично инспектирует ремонты подъездов в спальных районах, а в его выступлениях на сессиях горсовета все больше типично избирательной риторики. То, что Терехов всерьез рассчитывает превратиться из престолоблюстителя в полноценного мэра более чем очевидно. И он уже сделал все, что мог, чтобы дать себе лучшие стартовые возможности и на как можно более долгий срок затянуть старт избирательной компании.

Сам факт его назначения и.о. мэра на основании представления, заверенного электронной подписью находившегося при смерти Кернеса, уже вызывает вопросы о законности. А затягивание с направлением документов в Верховную Раду дало Терехову целый год фактического мэрства, которое позволяет активно использовать в избирательной кампании админресурс.

Также очевидно и то, что Терехов начал лепить из себя не просто преемника, соратника и последователя, пользующегося у харьковчан огромным авторитетом покойного мэра, а по-сути второго Кернеса. Терехов перенимает его манеру говорить, отрастил себе характерную для Кернеса щетину, и всячески дает понять, что он единственный и законный наследник усопшего. Именно на этом и будет построена вся кампания Терехова.

Однако, если отбросить внешнюю шелуху подражательства, и присмотреться к и.о. мэра Харькова попристальней, становиться понятно, что на самом деле сегодняшний Терехов имеет крайне мало отношения к Кернесу, и ориентируется на его заклятого врага – министра внутренних дел Арсена Авакова.

Почему Терехов аватар Авакова

Во-первых, нужно понимать, что 54-летний Терехов никогда не был самостоятельным политиком. Он дисциплинированный исполнитель, который всегда работал при ком-то. До 2010 года это был тогдашний губернатор Харьковщины Аваков, а после – новый городской голова Кернес. При этом окончательно отношения с Аваковым Терехов никогда не рвал, понимая, что власть всегда может поменяться, и старые связи могут еще пригодится. Так что нет ничего удивительного, что после смерти одного патрона Терехов вернулся к старому покровителю.

Во-вторых, связи Терехова с Аваковым прослеживаются достаточно легко. Например, через бывшую жену Терехова Елену Винник, с которой и.о. мэра развелся в 2014 году, но на которую остался записан весь бизнес Терехова. Этот факт мало того, что заставляет подозревать Терехова в фиктивном разводе, чтобы не светить бизнес госслужащему с 20-летним стажем, так еще и показывает связи с Аваковым.

Одним из главных бизнесов Терехова остается компания "Кисет", которая владеет сетью табачных МАФов в Харькове. Совладельцами этой компании вместе с Виниковой являются бизнес-партнеры Авакова Игорь Котвицкий и Вадим Бешанов.

Знал ли Кернес о сохранении связей своего первого зама с Аваковым? Скорее всего знал, но держал при себе Терехова, хорошо зная и его личные качества, и понимая, что пока он мэр ни на какую самодеятельность тот не решиться.

О сохранении отношений Терехова с Аваковым свидетельствуют и тайные визиты нынешнего претендента на мэрское кресло в Министерство внутренних дел накануне местных выборов 2020 года, которые зафиксировали журналисты-расследователи.

Учитывая серьезный интерес Авакова к родному для него Харькову и его желание получить полный контроль над городом после смерти Кернеса, а также несамостоятельность Терехова и старые связи с Аваковым, единственным объяснением того, как легко Терехову удалось провернуть финт с отсрочкой выборов на осень является его тайный союз с влиятельным главой МВД. Для Авакова, которого не слишком любят харьковчане, Терехов – настоящая находка, которая позволяет рассчитывать победоносно въехать в Харьков исключительно на авторитете Кернеса.

Почему у Авакова в Харькове есть только один реальный конкурент

Остальных потенциальных участников избирательной гонки в Харькове предсказать также несложно. Имена харьковских политиков, которые пользуются авторитетом у избирателей всем более-менее известны. Это и Александр Фельдман, и бывшая глава ОГА Юлия Светличная, и экс-мэр и ближайший соратник Кернеса Михаил Добкин. Также в выборах могут принять участие кандидаты от парламентских партий "Слуга народа", "Голос", "Батьквищина" и "Европейская солидарность". Однако, как резонно заметил харьковский политический эксперт Юрий Чевордов, в Харькове результат выборов будет определять так называемый "консервативный электорат", "те, кто празднуют День Победы, хотят колбасы по 2.20 и вообще ностальгируют за прошлым и не любят особо изменений. Для них стабильность важнее".

Что касается электората "реформаторов, тех, "кому важна страна в смартфоне и прочие блага современности", то по мнению Чевордова, они в Харькове очевидно в меньшинстве, и партиям, которые выступают за "реформаторские ценности" просто некого предложить харьковским избирателям. Ни у "Слуги народа", ни у "ЕС" с "Батькивщиной" просто нет никого, кто мог бы всерьез потягаться за кресло городского головы.

Так что победит тот, за кого проголосуют "консерваторы", которых "в основном будут делить Михаил Добкин с Игорем Тереховым", отмечает Чевордов, с которым нельзя не согласиться. Главное, чего хочет от этих выборов консервативный харьковский электорат, это сохранить тот вектор, которым 10 лет шел Кернес. Это политическая стабильность и развитие города с точки зрения комфорта и благоустройства. И Терехов с Добкиным единственные кандидаты, которые отвечают этим ожиданиям. У Добкина давний и успешный, у Терехова сегодняшний в статусе и.о. и админресурс, который это мэрство дает. А также покровительство Авакова и серьезная помощь со стороны его силовиков – Нацполиции, Нацгвардии и подконтрольных уличных радикалов.

В реальности в борьбе за Харьков сойдутся Аваков, выразителем воли которого является Терехов, и Добкин, который не вошел в ОПЗЖ, не прошел в 2019 году в парламент с "Оппоблоком" Вилкула, а потому сегодня свободен от каких-то политических влияний. В тоже время Добкин сохранил узнаваемость среди харьковчан и прочную ассоциацию с фигурой Кернеса.

То есть осенью на мэрских выборах харьковчанам придется выбирать всего из двух возможных сценариев – отдать город Авакову, который будет управлять Харьковом руками Терехова, или выбрать Добкина, который будет независимым мэром, насколько это в принципе возможно в нынешней Украине.