11:40  23 марта
Днепр усиливает карантин: что запрещено
11:59  23 марта
Работники театров выступили за увольнение главы Харьковской ОГА
08:11  23 марта
На Донбассе фиксируют грубые нарушения со стороны боевиков: за сутки режим "тишины" нарушен 5 раз
UA | RU
UA | RU
23 марта 2021, 11:36 187

В Раде зарегистрировали постановление о проведении выборов мэра Харькова

23 марта 2021, 11:36 187
Читайте також українською мовою
Теперь депутаты должны проголосовать за их назначение
Теперь депутаты должны проголосовать за их назначение
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В Верховной раде депутаты зарегистрировали постановление о проведении 31 октября 2021 года внеочередных выборов мэра Харькова.

Об этом в Telegram сообщил заместитель председателя комитета парламента по вопросам государственной власти Александр Качура, передает RegioNews.

Зарегистрировали от комитета государственной власти и местного самоуправления проект постановления №5292 о назначении внеочередных выборов харьковского городского головы на 31.10.2021 года", - написал депутат.

Напомним, 17 марта комитет Рады поддержал назначение выборов мэра Харькова на осень.

Читайте также: Выборы в Харькове. Почему харьковчанам придется выбирать между Добкиным и Аваковым.

выборы мэр Верховная Рада Харьков Постановление

"Слуга народа" внесла в Раду постановление об осуждении событий на Банковой
23 марта 2021, 10:37
Внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет в пятницу - нардеп
22 марта 2021, 21:26
Терехов перед выборами присвоил чужую разработку по борьбе с наркотиками
22 марта 2021, 17:43
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Марафон "Вата Шоу" или борщ по-полтавски? В Полтаве наконец избрали секретаря горсовета и заместителей мэра Мамая
Стабильность по-херсонски: на смену избирательным сказкам пришли серые будни
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua