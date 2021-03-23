В Раде зарегистрировали постановление о проведении выборов мэра Харькова
Теперь депутаты должны проголосовать за их назначение
Теперь депутаты должны проголосовать за их назначение
В Верховной раде депутаты зарегистрировали постановление о проведении 31 октября 2021 года внеочередных выборов мэра Харькова.
Об этом в Telegram сообщил заместитель председателя комитета парламента по вопросам государственной власти Александр Качура, передает RegioNews.
Зарегистрировали от комитета государственной власти и местного самоуправления проект постановления №5292 о назначении внеочередных выборов харьковского городского головы на 31.10.2021 года", - написал депутат.
Напомним, 17 марта комитет Рады поддержал назначение выборов мэра Харькова на осень.
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