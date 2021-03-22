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22 марта 2021, 20:01 18

Во время митинга у облгаза Запорожья произошли столкновения

22 марта 2021, 20:01 18
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Протестующие заявляли о необоснованных отключениях и завышенных тарифах
Протестующие заявляли о необоснованных отключениях и завышенных тарифах
Фото Евгения Назарова, Радио Свобода
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В Запорожье во время акции протеста произошли столкновения при попытке митингующих зайти в здание «Запорожгаза», принадлежащее «Региональной газовой компании» Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

22 марта возле здания "Запорожгаза" собралась акция протеста. Несколько десятков участников заявляли о произволе со стороны сотрудников предприятия, в частности, об необоснованных отключениях от газоснабжения бытовых потребителей, завышенных тарифах на услуги, невозможности попасть на прием на предприятие в случае возникновения конфликтных ситуаций и тому подобное.

Около 15 митингующих под зданием "Запорожгаза" смогли зайти в здание и впоследствии покинули его, устроив на крыльце предприятия импровизированную трибуну. Столкновения также происходили во время самого митинга – одного из участников протеста неизвестные облили веществом желтого цвета.

Пообщаться с протестующими вышел председатель правления "Запорожгаза" Олег Мизик. Руководитель предприятия подчеркнул, что в каждом случае жалоб со стороны протестующих на действия работников компании нужно разбираться индивидуально.

Решение ситуации – лишь одно, цивилизованным способом. Других способов решения нет. Стоимость транспортировки в апреле будет такая, как и каждый месяц. Тариф пересматривается раз в год. Обслуживание, замена оборудования – все это входит в него, – сказал во время митинга Олег Мизик.

Во время акции протеста на улице возле центрального входа в здание "Запорожгаза" находилось несколько десятков работников предприятия, одетых в фирменные куртки компании. На месте также дежурили сотрудники полиции.

Как сообщалось, 30 января НКРЕКП снизила тарифы на распределение газа для 13 облгазов. Максимальный тариф составит 1,79 гривны за кубометр.

митинг Запорожье облгазы Дмитрий Фирташ акции протеста

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