Во время митинга у облгаза Запорожья произошли столкновения

Протестующие заявляли о необоснованных отключениях и завышенных тарифах

Протестующие заявляли о необоснованных отключениях и завышенных тарифах

Фото Евгения Назарова, Радио Свобода

В Запорожье во время акции протеста произошли столкновения при попытке митингующих зайти в здание «Запорожгаза», принадлежащее «Региональной газовой компании» Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

22 марта возле здания "Запорожгаза" собралась акция протеста. Несколько десятков участников заявляли о произволе со стороны сотрудников предприятия, в частности, об необоснованных отключениях от газоснабжения бытовых потребителей, завышенных тарифах на услуги, невозможности попасть на прием на предприятие в случае возникновения конфликтных ситуаций и тому подобное.

Около 15 митингующих под зданием "Запорожгаза" смогли зайти в здание и впоследствии покинули его, устроив на крыльце предприятия импровизированную трибуну. Столкновения также происходили во время самого митинга – одного из участников протеста неизвестные облили веществом желтого цвета.

Пообщаться с протестующими вышел председатель правления "Запорожгаза" Олег Мизик. Руководитель предприятия подчеркнул, что в каждом случае жалоб со стороны протестующих на действия работников компании нужно разбираться индивидуально.

Решение ситуации – лишь одно, цивилизованным способом. Других способов решения нет. Стоимость транспортировки в апреле будет такая, как и каждый месяц. Тариф пересматривается раз в год. Обслуживание, замена оборудования – все это входит в него, – сказал во время митинга Олег Мизик.

Во время акции протеста на улице возле центрального входа в здание "Запорожгаза" находилось несколько десятков работников предприятия, одетых в фирменные куртки компании. На месте также дежурили сотрудники полиции.

Как сообщалось, 30 января НКРЕКП снизила тарифы на распределение газа для 13 облгазов. Максимальный тариф составит 1,79 гривны за кубометр.