Стало известно, когда задержанному под Офисом президента будут избирать меру пресечения
Речь идет о Владиславе Гранецком-Стафийчуке
Речь идет о Владиславе Гранецком-Стафийчуке
Печерский райсуд Киева на заседании 23 марта будет избирать меру пресечения задержанному на акции под Офисом президента Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (псевдо Влад Сорд).
Как пишет RegioNews, об этом "Укринформу" сообщил адвокат задержанного Дмитрий Мазурок.
"Будет завтра (суд - ред.) после 14-ти часов. Они (сторона обвинения - ред.) будут просить для него круглосуточный домашний арест. Это ходатайство завтра утром будет подано в суд. Мы будем просить личное обязательство”, - проинформировал он.
Напомним, 20 марта сторонники Стерненка облили Офис президента краской и забросали файерами.
Также стало известно, что задержанному на протестах сторонников Стерненка предъявлено обвинение в хулиганстве.
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