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22 марта 2021, 18:49 15

Стало известно, когда задержанному под Офисом президента будут избирать меру пресечения

22 марта 2021, 18:49 15
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Речь идет о Владиславе Гранецком-Стафийчуке
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Печерский райсуд Киева на заседании 23 марта будет избирать меру пресечения задержанному на акции под Офисом президента Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (псевдо Влад Сорд).

Как пишет RegioNews, об этом "Укринформу" сообщил адвокат задержанного Дмитрий Мазурок.

"Будет завтра (суд - ред.) после 14-ти часов. Они (сторона обвинения - ред.) будут просить для него круглосуточный домашний арест. Это ходатайство завтра утром будет подано в суд. Мы будем просить личное обязательство”, - проинформировал он.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненка облили Офис президента краской и забросали файерами.

Также стало известно, что задержанному на протестах сторонников Стерненка предъявлено обвинение в хулиганстве.

Украина Офис президента протест протесты акции протеста

 
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