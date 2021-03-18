В Сумах вводят двухнедельный "тайм-аут", что избежать "красной" зоны

Городские власти считают, что это поможет избежать строгихкарантинных ограничений

Городские власти считают, что это поможет избежать строгихкарантинных ограничений

Фото: из открытых источников

Сегодня, 18 марта в Сумах городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила ввести на территории города двухнедельный "тайм-аут", чтобы отсрочить введение строгого локдауна.

Об этом в Facebook сообщил мэр Сум Александр Лысенко, передает RegioNews.

Мы все с вами должны сделать тайм-аут относительно коронавируса, чтобы не было потом локдауна", - сказал мэр.

По его словам, ограничения будут действовать с 22 марта по 5 апреля. В этот период введут дистанционное обучение для учеников 5-11 классов. Ученики 1-4 классов продолжат обучение, детские сады будут работать. Спортивные события будут проводиться без зрителей.

Также городские власти рекомендовали своим подчиненным не проводить очно прием посетителей и перенести все культурно-массовые мероприятия.

Руководителям коммунальных служб перевести прием граждан в онлайн режим. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, то есть всем, рекомендовать воздержаться от проведения всех массовых мероприятий на предприятиях", - заявил Александр Лысенко.

"Тайм-аут" в Сумах должен утвердить исполнительный комитет городского совета, он соберется на заседание в пятницу, 19 марта в 10:00.

Напомним, ранее в Сумах из-за "оранжевой" зоны запретили проведение массовых мероприятий.