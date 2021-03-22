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22 марта 2021, 10:31 18

В Украине стартовал второй этап COVID-вакцинации: кто получит прививки

22 марта 2021, 10:31 18
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса, во время которого будут делать прививки семейным врачам.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

С 22 марта в Украине начинается очередное звено второго этапа вакцинации - к организации прививок кроме мобильных бригад добавляются еще стационарные пункты прививок в количестве 565 единиц ... С этой недели мы переходим к следующему шагу в рамках второго этапа вакцинации - это иммунизация семейных врачей, которые непосредственно контактируют с больными", - сказал Степанов.

Министр уточнил, что развернут 2,5 тыс. пунктов вакцинации, на каждом будут работать врач, двое медработников среднего звена и регистратор.

Также продолжится вакцинация медицинских работников с первого этапа прививочной кампании.

Степанов отметил, что кампания вакцинации в Украине предусматривает 5 этапов, Минздрав предусмотрел возможность проведения двух этапов одновременно, это будет происходить сейчас.

На первом этапе вакцину от коронавируса получают врачи медучреждений, оказывающих помощь COVID-больным. На втором этапе будут вакцинировать семейных врачей, которые первыми контактируют с инфицированными.

После доставки новых партий вакцины ко второму этапу прививочной кампании будут привлечены работники социальной сферы, общественного здоровья и люди старше 80. Вакцинация этой категории граждан, которые уже предварительно записались на прививку через семейных врачей или через приложение "ДіЯ" или контакт-центр Минздрава, должна начаться с 29 марта", - сказал министр.

Напомним, ранее Степанов объяснил, каким образом ускорится вакцинация в Украине.

коронавирус Минздрав брифинг Максим Степанов вакцинация

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