В Николаеве вводят строгий карантин

Он продлится с 24 марта до 4 апреля включительно

Он продлится с 24 марта до 4 апреля включительно

Об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким своей Facebook-странице передает RegioNews.

На данный момент ограничения касаются только города Николаева, в случае ухудшения ситуации в области будут приняты соответствующие решения.

Все очень плохо, мы уверенно идем к красной зоне. Поэтому мы провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА, где присутствовал городской голова Николаева Александр Сенкевич. Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение - вводим более строгие карантинные ограничения в рамках оранжевой зоны, которые вступают в силу с 01.00 24 марта и будут действовать до 4 апреля включительно, - написал Ким.

В частности, будет запрещено: работу учреждений культуры (кинотеатры, театры, музеи, концертные залы); торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии); проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь не менее 10 м2 на 1 человека); массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других).

Кроме того, заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос; парикмахерские, салоны красоты - по предварительной записи. Также будут работать детские сады, а школы после каникул вернутся к учебе – но дистанционно.

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу. Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.

Общественный транспорт будет работать в привычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

Что касается рынков, то они будут работать еще неделю – до 29 марта. Однако будут проводиться постоянные рейды с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы и Национальной полиции Украины. И в случае несоблюдения карантинных требований - их также закроют.

На данный момент ограничения касаются только города Николаева, в случае ухудшения ситуации в области будут приняты соответствующие решения.

В целом на Николаевщине сейчас зафиксировано 48 274 больных COVID-19, из них 353 за последние сутки. В том числе в Николаеве – 31949 (+240).

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Как сообщалось, сегодня обновлено разделение на карантинные зоны: в Украине семь "красных" областей. К "красной" зоне Минздрав добавил Киевскую область.

Вчера на Днепропетровщине ужесточили карантинные ограничения. Область перешла в "оранжевую" зону карантина.