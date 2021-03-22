12:13  22 марта
В Харькове работники театров протестуют возле ОГА
10:04  22 марта
Под Киевом раскрыли "реабилитационный центр", в котором пытали людей
08:11  22 марта
Боевики на Донбассе снова нарушили режим "тишины": за сутки зафиксировано 4 обстрела
UA | RU
UA | RU
22 марта 2021, 09:02 14

Коронавирус в Украине: с начала пандемии умерли 30 тысяч человек

22 марта 2021, 09:02 14
Читайте також українською мовою
За сутки госпитализировали 3026 человек
За сутки госпитализировали 3026 человек
Фото: AFP
Читайте також
українською мовою

В Украине за 14 марта COVID-19 диагностировали у 7893 человек, зафиксировано 157 летальных случаев, 2993 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

7893 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 22 марта. Среди заболевших - 413 детей и 161 медработник", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Было осуществлено тестирований за сутки - 34 129 (в том числе методом ПЦР - 21 611, методом ИФА - 4418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8100).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 554 256 человек;
  • выздоровели - 1 260 842 лица;
  • летальных исходов - 30 098;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 681 388.

Напомним, сутками ранее в Украине выявили 15 292 новых случая коронавируса.

коронавирус карантин госпитализация Минздрав пандемия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Стабильность по-херсонски: на смену избирательным сказкам пришли серые будни
АТБ-Житомирщина: для чего олигарх Буткевич подмял под себя весь регион
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua