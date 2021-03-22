Коронавирус в Украине: с начала пандемии умерли 30 тысяч человек

За сутки госпитализировали 3026 человек

За сутки госпитализировали 3026 человек

Фото: AFP

В Украине за 14 марта COVID-19 диагностировали у 7893 человек, зафиксировано 157 летальных случаев, 2993 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

7893 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 22 марта. Среди заболевших - 413 детей и 161 медработник", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Было осуществлено тестирований за сутки - 34 129 (в том числе методом ПЦР - 21 611, методом ИФА - 4418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8100).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 554 256 человек;

выздоровели - 1 260 842 лица;

летальных исходов - 30 098;

проведено ПЦР-тестов - 7 681 388.

Напомним, сутками ранее в Украине выявили 15 292 новых случая коронавируса.