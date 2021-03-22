Больницы Харькова переполнены пациентами с коронавирусом: места заканчиваются

Больных уже везут в больницы Чугуева и Богодухова

Больных уже везут в больницы Чугуева и Богодухова

Фото: newsroom.kh.ua

По состоянию на 21 марта, в Харьковской областной инфекционной больнице находилось 296 пациентов с тяжелым течением болезни. Всего больница рассчитана на 300 койко-мест.

Как передает RegioNews, об этом сообщил врач-инфекционист, консультант областной инфекционной больницы Владимир Корсунов в комментарии Newsroom.

По его словам, отделение реанимации заполнено полностью.

В то же время, экс-советник Харьковской ОГА, волонтер Наталья Попова опубликовала в Facebook фото из Харьковской городской больницы №13, на котором видно стоящие в коридорах кровати с пациентами.

По ее информации, две последние ночи скорые везли пациентов с коронавирусом из Харькова в больницы Богодухова и Чугуева, и теперь эти медучреждения тоже заполнены. Помимо этого, мест с кислородом в больнице уже не осталось.

ОГА в лице профильного зама признала, что у нас проблемы с доступом к кислороду. Но опять подали ложную статистику на министерство здравоохранения. ДОЗ вообще существует в своей реальности", - пишет Попова.

Напомним, что из-за гуляния, устроенные Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

Ранее мы писали, что Терехов личным примером ведет Харьков в "лидеры" по ковиду.

Кроме того, в Харькове в "чернобыльской" больнице создадут 50 мест для COVID-пациентов.