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19 марта 2021, 17:50 4

В Станице Луганской начали бесплатно тестировать жителей ОРДЛО

19 марта 2021, 17:50 4
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Это позволяет быстро выявить заболевания COVID-19 у лиц с неподконтрольной территории
Это позволяет быстро выявить заболевания COVID-19 у лиц с неподконтрольной территории
Фото: из открытых источников
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На контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" местная власть начала бесплатно проводить тестирование граждан на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА, передает RegioNews.

Сегодня на КПВВ "Станица Луганская" впервые проведено бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения", - говорится в сообщении.

В облгосадминистрации добавили, что по состоянию на 15 часов 19 марта, бесплатно протестировали на наличие коронавируса 36 человек.

Главный врач Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи Светлана Семененко утверждает, что тестирование позволяет быстро выявить заболевание COVID-19 у лиц с неподконтрольной территории.

Она говорит, что результат человек получает в течение 15 минут с момента взятия анализа.

Во избежание распространения заболевания, с лицами, у которых будет обнаружен коронавирус, будет заключаться медицинская декларация с местными врачами", - добавили в администрации.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области за сутки 44 нарушения перемирия.

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