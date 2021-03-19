"Врачи работают в режиме нон-стоп": Труханов сообщил об усилении карантина в Одессе

Мэр констатировал, что медперсонала не хватает

Мэр констатировал, что медперсонала не хватает

Фото из открытых источников

Мэр Одессы Геннадий Труханов записал видеообращение к одесситам из-за обострения коронавирусной эпидемии в городе. В связи с тем, что Одесса отнесена к «оранжевому» уровню эпидемической безопасности будет действовать усиленный карантин.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видеообращение мэра Одессы.

Геннадий Труханов подчеркнул, что "избранных" больше не будет. Правила должны все выполнять. Ответственность за это Труханов возложил на полицию. Мэр также подчеркнул необходимость всем носить маски в общественном транспорте.

С сегодняшнего дня запрещены все ночные дискотеки и работа ночных клубов. Рестораны перестают принимать посетителей в ночное время. Услуги общественного питания можно предоставлять в том случае, если заведение будет заполнено менее чем на 50% посадочных мест. Запрещена деятельность учреждений по организации досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное. Запрещена работа всех средств размещения, кроме гостиниц.

Ситуации, когда одним субъектам предпринимательской деятельности можно всё, а других показательно штрафуют, недопустимы, - сказал Труханов, обращаясь к правоохранителям.

Запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не более одного посетителя на десять квадратных метров.

В музеях, библиотеках может находиться не более одного человека на десять квадратных метров;



В торгово-развлекательных центрах и заведениях бытового обслуживания должно находиться не более одного человека на десять квадратных метров.





Как сообщалось, в Украине количество COVID-больных и госпитализированных продолжает расти. Больше всего новых случаев в Киеве (1210) и Львовской области (1140).