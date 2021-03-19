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19 марта 2021, 11:33 151

Мобильный COVID-госпиталь могут перевезти из Ивано-Франковской области в Киев

19 марта 2021, 11:33 151
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На Прикарпатье наблюдается стабилизации эпидемиологической ситуации
На Прикарпатье наблюдается стабилизации эпидемиологической ситуации
Фото: ГСЧС
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Мобильный COVID-госпиталь ГСЧС, который ранее развернули в Ивано-Франковской области на территории Богородчанской больницы, могут перевезти в Киев.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, в области уже неделю наблюдается стабилизация ситуации с распространением COVID-19.

Мобильный госпиталь ГСЧС сейчас развернут в Ивано-Франковской области. То, что касается области, там уже почти в течение недели мы фиксируем стабилизацию ситуации. И уверен, что в ближайшее время мы сможем его перевезти в другое место, в том числе в Киев, если это понадобится", - заявил министр.

Напомним, 10 марта на Франковщине пациентов начал принимать мобильный госпиталь.

22 февраля на Франковщине открыли первый в Украине мобильный госпиталь для COVID-больных.

коронавирус Киев госпитализация Ивано-Франковск госпиталь

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