Мобильный COVID-госпиталь могут перевезти из Ивано-Франковской области в Киев

На Прикарпатье наблюдается стабилизации эпидемиологической ситуации

На Прикарпатье наблюдается стабилизации эпидемиологической ситуации

Фото: ГСЧС

Мобильный COVID-госпиталь ГСЧС, который ранее развернули в Ивано-Франковской области на территории Богородчанской больницы, могут перевезти в Киев.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, в области уже неделю наблюдается стабилизация ситуации с распространением COVID-19.

Мобильный госпиталь ГСЧС сейчас развернут в Ивано-Франковской области. То, что касается области, там уже почти в течение недели мы фиксируем стабилизацию ситуации. И уверен, что в ближайшее время мы сможем его перевезти в другое место, в том числе в Киев, если это понадобится", - заявил министр.

Напомним, 10 марта на Франковщине пациентов начал принимать мобильный госпиталь.

22 февраля на Франковщине открыли первый в Украине мобильный госпиталь для COVID-больных.