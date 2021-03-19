Зеленский ввел в состав СНБО министра цифровой трансформации Федорова
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 декабря ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Соответствующий указ №102/2021 опубликован на сайте главы государства, передает RegioNews.
Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича - вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение принято в соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины. Оно вступает в силу со дня опубликования.
Напомним, 17 февраля Зеленский ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Лапутину.
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