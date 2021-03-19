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19 марта 2021, 14:58 1

Зеленский ввел в состав СНБО министра цифровой трансформации Федорова

19 марта 2021, 14:58 1
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 декабря ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Соответствующий указ №102/2021 опубликован на сайте главы государства, передает RegioNews.

Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича - вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение принято в соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины. Оно вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, 17 февраля Зеленский ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Лапутину.

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